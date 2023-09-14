Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Карпин ответил на вопрос о своём будущем

вчера, 12:42

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин дал комментарий касательно своего будущего.

Была возможность уйти в сборную Армении. Да, но есть Россия и «Ростов». Я отказался.

Мной интересовались на Ближнем Востоке? Интерес был, но дальше разговора не пошло. На данный момент я не хочу уходить из «Ростова».

Но говорю честно. Еще пару месяцев мы полетаем-поездим, я побуду без семьи еще три недели, могу сказать: «Все, ###### (конец)». Плюну на все – и все.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Григорян ответил на вопрос о своём будущем
13 сентября
Тренер «Торпедо» Клотет имеет большой кредит доверия
12 сентября
В «Сочи» высказались на тему возможной отставки Хохлова
11 сентября
Черчесов ответил на вопрос о своём будущем
08 сентября
СлухиЕвсеев может возглавить «Кубань»
08 сентября
СлухиСтало известно, кто возглавит «Факел»
07 сентября
Сортировать
Все комментарии
Andy Rush
Andy Rush
вчера в 18:52
Вот читаю и фигею..... Поэтому, вставлю свои пять копеек. Не помню, какой был год - 1992 или 1996, по моему второе. Олимпиада в Испании. Приезжает Дрим-тим из США по баскетболу. Сказать, что это были заезды - не сказать ничего! И их тренер говорит (это потом СМИ разнесли): мне нечему вас учить. Правильно ли это??? Как футболист игрок должен расти в клубе. А в сборной ты сыгрываешься с игроками других клубов, стоят вопросы тактики и тд. Поэтому мое мнение - сборной надо играть сейчас! С другими странами, с молодежкой, блин, да хоть с клубами РПЛ! Но обязательно надо! Ну а че? Например, такая афиша: Сборная РФ - Зенит)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:29
В Эстонию свалит там семья. Истинный патриот эстонии...)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:13
Валерон собрался валить из страны?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:40, ред.
Дайте Валере отпуск от футбола, бессрочный. Человек уже диезами говорит(или решётками).
Храневец
Храневец
вчера в 16:04
Валера .похоже после слов о том ,что футболистам надо валить из РПЛ дни как тренера сборной ,а может и Ростова сочтены После команды ФАС начнутся гонения .Вот уже Тарасова вякает ,но в в одном я уверен .Под санкциями рост сборной невозможен Не будем же мы до седых мудей с Киргизией играть !!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:36
Устал Валерий.
Иоганн
Иоганн
вчера в 14:38, ред.
Зачем уходить из сборной, если она ни в каких официальных соревнованиях не участвует, да и не играет почти (унылые товарняки не пойми с кем не в счет), если зарплата идет исправно и никто не спросит, почему на ЧМ/ЧЕ не попали? А если попали, (чудом), почему опять не сыграли?
Futurista
Futurista
вчера в 14:31
112910415
112910415
вчера в 13:59
энтузиазм прямо фонтаном бьёт ... (нет)
протон
протон
вчера в 13:57
Карпин выезжает за счет харизмы, тренер весьма посредственный. А все наезжают на Абаскаля, только у Валерки опыта намного больше и каждый сезон стабильно весной провалы, работа над ошибками не работает. Про упорное желание ставить привоза Песьякова вообще молчу)
Ну то, что он сборную готовит на "отцепись", если переводить в культурный язык, это мы давно поняли. Интереснее, что думают руководители Ростова про тренера, который прямо говорит, что может быть через мясяцок-другой свалит.
kazakoff
kazakoff ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 13:28
Контракт наверняка не выгодный ему, поэтому и отрабатывает
Единственное что ждёт когда его самого уволят
TheBoLt
TheBoLt ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 13:23
Ну да, намек уже просто непрозрачный. Он сам похоже сабатирует сборную, чтобы от него отстали. А с другой стороны, что ему мешает самому заявление написать и по собственному? Наверное, в контракте есть пункт о компенсации за такое
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:04
Уже сколько раз Валера намекает, что сборная ему не нужна
Отпустите на Дон и всё
Не нужны эти совмещения
Что Слуцкий, что Карпин - ничего хорошего не выходит
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 