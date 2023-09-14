Карпин ответил на вопрос о своём будущем

Главный тренер «Ростова» и сборной России дал комментарий касательно своего будущего.

Была возможность уйти в сборную Армении. Да, но есть Россия и «Ростов». Я отказался.

Мной интересовались на Ближнем Востоке? Интерес был, но дальше разговора не пошло. На данный момент я не хочу уходить из «Ростова».

Но говорю честно. Еще пару месяцев мы полетаем-поездим, я побуду без семьи еще три недели, могу сказать: «Все, ###### (конец)». Плюну на все – и все.