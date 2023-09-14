Карпин ответил на вопрос о своём будущем

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин дал комментарий касательно своего будущего.
Была возможность уйти в сборную Армении. Да, но есть Россия и «Ростов». Я отказался.
Мной интересовались на Ближнем Востоке? Интерес был, но дальше разговора не пошло. На данный момент я не хочу уходить из «Ростова».
Но говорю честно. Еще пару месяцев мы полетаем-поездим, я побуду без семьи еще три недели, могу сказать: «Все, ###### (конец)». Плюну на все – и все.
Ну то, что он сборную готовит на "отцепись", если переводить в культурный язык, это мы давно поняли. Интереснее, что думают руководители Ростова про тренера, который прямо говорит, что может быть через мясяцок-другой свалит.
Ну то, что он сборную готовит на "отцепись", если переводить в культурный язык, это мы давно поняли. Интереснее, что думают руководители Ростова про тренера, который прямо говорит, что может быть через мясяцок-другой свалит.
Единственное что ждёт когда его самого уволят
Единственное что ждёт когда его самого уволят
Отпустите на Дон и всё
Не нужны эти совмещения
Что Слуцкий, что Карпин - ничего хорошего не выходит
Отпустите на Дон и всё
Не нужны эти совмещения
Что Слуцкий, что Карпин - ничего хорошего не выходит