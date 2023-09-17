В «Динамо» готовы пригласить Александра Мостового на стажировку

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что московский клуб готов пригласить на стажировку бывшего футболиста «Спартака» .

Мостовой хочет на стажировку в «Динамо»? Готовы ли мы его пригласить? С удовольствием!

Что нового ему может дать «Динамо»? Когда и если Александр Мостовой приедет на стажировку, пройдет ее, а потом всем расскажет, что он получил нового, а чего не получил.