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В «Динамо» готовы пригласить Александра Мостового на стажировку

вчера, 12:34

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что московский клуб готов пригласить на стажировку бывшего футболиста «Спартака» Александра Мостового.

Мостовой хочет на стажировку в «Динамо»? Готовы ли мы его пригласить? С удовольствием!

Что нового ему может дать «Динамо»? Когда и если Александр Мостовой приедет на стажировку, пройдет ее, а потом всем расскажет, что он получил нового, а чего не получил.

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Все комментарии
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:34
Посмотрим, какой из него тренер.
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 14:27
Приветствую!
До перерыва может ещё и дотянет, а после как мне кажется у Спартака будет новый главный тренер.
Если его всё таки оставят, то это будет ещё одна ошибка руководства.

Я вообще не понимаю руководства Спартака, уже много лет они выбирают не по профессиональным данным, а по своей личной симпатии.
За последнее время был один тренер, который мог вывести Спартак на новый более серьёзный клуб и серьёзно составить конкуренцию Зениту, это Руй Витория, но он не нравился Зареме и его убрали.
Тот же Каррера скорее всего был лишь исключением из правил, он сделал Спартак чемпионом не благодаря, а вопреки и то по ряду причин (слабость конкурентов в том сезоне, шальное везение и кураж). После чего Каррера доказал, что как главный тренер он полный ноль, сейчас даже вообще не тренирует.
Спартаку нужен грамотный тренер с опытом, наделённый полной властью и самое главное, которому будет пофиг на мнение ветеранов клуба и болельщиков.
Jocket
Jocket
вчера в 14:18
Динамо себя не жалко?
stanichnik
stanichnik ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 13:47
Доброго Здоровья Байкал!
Думаю Абаскаль в Спартаке не надолго. Следующий тур покажет на сколько твердое его положение его в стане красно-белых.
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:44
Мостовой Гафину
adekvat
adekvat ответ nubom (раскрыть)
вчера в 13:42
В Динамо ввели новую должность Зарема называется.
Байкал-38
Байкал-38 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 13:31
Ответ лежит на поверхности.
Разве в Спартаке есть тренер, который может чему то научить?
Там тому же Абаскалю надо самому по стажировкам ездить, а не экспериментировать на таком клубе как Спартак.
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:25
Почему выбрал Динамо, а не свой Спартак?
shlomo
shlomo
вчера в 13:12
Мостовой на тренировке: "Так, я - Царь, Слуцкий - клоун. Обвел, удар, гол. Тактика ! Споткнулся в ногах, упал, пенка. Верблюд ! Стажировка окончена.... на у так что, не царское это дело, ездить на стажировки...:)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:52
Ни во что не ставит царя холоп смердящий.
nubom
nubom
вчера в 12:50
Интересно в каком качестве. Неужели как игрока?
Capral
Capral
вчера в 12:49
Это или шутка или идиотизм...
А у кого стажироваться- у гафина?! Ну тогда, лучше сразу- забыть о футболе, чести и совести!!!

Мостовой- футбольная ЛИЧНОСТЬ!!! А кто такой гафин???
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 12:44
Ну тогда сорри.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Болот Сарбанов (раскрыть)
вчера в 12:41
Здравствуйте. Кальяри - Удинезе стартует в 13:30.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 12:38
почему трансферы запрещены за 1,5 часа до игры?
Гость
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