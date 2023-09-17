В «Динамо» готовы пригласить Александра Мостового на стажировку

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что московский клуб готов пригласить на стажировку бывшего футболиста «Спартака» Александра Мостового.
Мостовой хочет на стажировку в «Динамо»? Готовы ли мы его пригласить? С удовольствием!
Что нового ему может дать «Динамо»? Когда и если Александр Мостовой приедет на стажировку, пройдет ее, а потом всем расскажет, что он получил нового, а чего не получил.
До перерыва может ещё и дотянет, а после как мне кажется у Спартака будет новый главный тренер.
Если его всё таки оставят, то это будет ещё одна ошибка руководства.
Я вообще не понимаю руководства Спартака, уже много лет они выбирают не по профессиональным данным, а по своей личной симпатии.
За последнее время был один тренер, который мог вывести Спартак на новый более серьёзный клуб и серьёзно составить конкуренцию Зениту, это Руй Витория, но он не нравился Зареме и его убрали.
Тот же Каррера скорее всего был лишь исключением из правил, он сделал Спартак чемпионом не благодаря, а вопреки и то по ряду причин (слабость конкурентов в том сезоне, шальное везение и кураж). После чего Каррера доказал, что как главный тренер он полный ноль, сейчас даже вообще не тренирует.
Спартаку нужен грамотный тренер с опытом, наделённый полной властью и самое главное, которому будет пофиг на мнение ветеранов клуба и болельщиков.
До перерыва может ещё и дотянет, а после как мне кажется у Спартака будет новый главный тренер.
Если его всё таки оставят, то это будет ещё одна ошибка руководства.
Я вообще не понимаю руководства Спартака, уже много лет они выбирают не по профессиональным данным, а по своей личной симпатии.
За последнее время был один тренер, который мог вывести Спартак на новый более серьёзный клуб и серьёзно составить конкуренцию Зениту, это Руй Витория, но он не нравился Зареме и его убрали.
Тот же Каррера скорее всего был лишь исключением из правил, он сделал Спартак чемпионом не благодаря, а вопреки и то по ряду причин (слабость конкурентов в том сезоне, шальное везение и кураж). После чего Каррера доказал, что как главный тренер он полный ноль, сейчас даже вообще не тренирует.
Спартаку нужен грамотный тренер с опытом, наделённый полной властью и самое главное, которому будет пофиг на мнение ветеранов клуба и болельщиков.