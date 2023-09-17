«Сочи» объявил об отставке Дмитрия Хохлова.

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вчера, 13:09

Пресс-служба «Сочи» объявила об отставке с должности главного тренера клуба.

Футбольный клуб «Сочи» и главный тренер Дмитрий Хохлов прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет расторгнут.

Новым главным тренером «Сочи» назначен . Ранее он уже работал в «Сочи» в сезонах 2018/19 и 2019/20.