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«Сочи» объявил об отставке Дмитрия Хохлова

вчера, 13:09

Пресс-служба «Сочи» объявила об отставке Дмитрия Хохлова с должности главного тренера клуба.

Футбольный клуб «Сочи» и главный тренер Дмитрий Хохлов прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет расторгнут.

Новым главным тренером «Сочи» назначен Александр Точилин. Ранее он уже работал в «Сочи» в сезонах 2018/19 и 2019/20.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ТерSpark (раскрыть)
вчера в 18:54
Виктор меня зовут. Во всем с тобой согласен, кроме одного- Хохлов не станет хорошим тренером, это уже видно. Для молодежки, да, но не для основы. Нет у него таланта тренерского. Как игрок, он был добротный, но абсолютно лишенный фантазии, поэтому, много лет играл разрушителя. И даже в том магическом треугольнике Дани-Семшов-Хохлов, Дима играл подносчика снарядов, а созиданием занимались первые двое.
ТерSpark
ТерSpark ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:44
Capral,извини имени твоего не знаю,вчера Хохлов никак не мог лучше сыграть,пусть Спартак и не блистал,но сделал много опасных моментов и ударов,если не Заболотный то счёт бы мог и крупным быть а не 1:0. Хохлов не знаю как это сказать,ну не тренер команд РПЛ,он был хорошим игроком,но как тренер ПОКА никак не проявит себя. Может в будущем будет сильным тренером,если не бросит это дело.
протон
протон
вчера в 16:50
14 сентября: Ротенберг о «Сочи»: «Игра есть, Хохлова не трогаю пока. Профессия тренера от бога дается. Отдельная каста, я сам много лет тренером отработал»
17 сентября: «Сочи» и Хохлов расторгли контракт.
На что рассчитывали, когда подписывали Хохлова? Каждая выходящая новость подобного плана только подтверждает, что логики порой в решениях руководства клубов просто нет.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:11
Здравствуйте, Павел!
Я только добавлю пару слов: и благодаря уникальной тупости шварца!!! Потому что, только такой м.....к как шварц, мог за 5 туров до конца чемпионата держать соперника на расстоянии 9 очков, но в итоге всё проиграть, причем персонально, в очном поединке-1:5!!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 16:07
Точилин вместо Хохлова: те же яйца, только в профиль...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:04
У меня одни вопросы - во-первых, что они хотят от "Сочи" с таким составом, во-вторых, зачем этот круговорот физруков на "Фиште"?

Складывается впечатление, что на самом деле руководству от клуба ничего не нужно, за исключением разных странных схем (напомню, в 2020 году "Сочи" получил от дочки "Газпрома" 25 миллионов вечнозелёных президентов, после чего она была ликвидирована, и, судя по всему, создана только ради этого перевода).

И успех с Федотовым стал уникальным стечением обстоятельств (довольно крепких ветеранов и крепкого по меркам РПЛ тренера).
112910415
112910415
вчера в 16:00
неизбежное непременно случается
Kolenok
Kolenok
вчера в 15:21
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 14:35
    «Сочи» объявил об отставке Дмитрия Хохлова.
    Новым главным тренером «Сочи» назначен Александр Точилин .
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    вчера в 14:33
    Хохлов слабый тренер...
    Пусть работает с молодежью.
    У него это лучше получается.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ За адекватность (раскрыть)
    вчера в 14:32
    Приветствую!!!
    У меня порой нечто подобное бывает, так, что не воспринимайте близко к сердцу.

    Кстати это говорит о репутации "карпа", к таким прислушиваться себя не уважать.
    Я уже давно стараюсь смотреть на источник, проверяю в других местах, а уже потом делаю выводы.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 14:32
    Найдут какого нибудь задрота на его место, на пол года...
    Mekail
    Mekail
    вчера в 14:30
    Собственно, они состав свой видели? Кроме Нобоа там вообще никого вменяемого нет. Чего они от тренера хотят интересно.
    Ванечка
    Ванечка
    вчера в 14:12
    Поменяли шило на мыло.... посмотрим на сколько долго усидит в кресле...
    Roman Kukhtenkov
    Roman Kukhtenkov ответ ermak6848 (раскрыть)
    вчера в 14:11
    Глаза сломал ,пока прочёл
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 13:58
    Не обыграл Абаскаля в гостях - свободен.....
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 13:56
    Уходят и меняются тренера из Сочи и только Мелкадзе вечен. Точилин обломает зубки об этот кремень).
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 13:49
    Такая резкая смена тренера - на пользу фе " СОЧИ " не пойдёт на пользу..
    Guzhel
    Guzhel
    вчера в 13:49
    Неужели здравый смысл победил.?
    lotsman
    lotsman
    вчера в 13:41
    Ну и кто теперь будет налаживать игру Сочи?
    vlasovca
    vlasovca
    вчера в 13:33
    Хрень надо время тренеру.
    Храневец
    Храневец
    вчера в 13:33
    Не он первый ,не он последний Точиле удачи и успехов .Как никак верный динамовец ! Мало кто в нынешнее время отдал столько времени и сил Динамо !
    За адекватность
    За адекватность ответ Байкал-38 (раскрыть)
    вчера в 13:32
    Доброго дня! Извиняюсь, пока печатал коммент и отправлял, не заметил, что Вы обратили на это внимание. Отправил, потом Ваш коммент увидел.
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 13:29
    12.56 Телеграм «Инсайды от Карпа» "Хохлов подал в отставку из «Сочи». Борис Ротенберг её не принял"
    13.09 Телеграм-канал ФК «Сочи» "«Сочи» объявил об отставке Дмитрия Хохлова"
    Эх, не дали Карпу блеснуть познаниями инфы, а ведь на его вбросах столько копий ломалось на сайте бывало. А если серьезнее, то в этом сезоне не он первый, и полагаю не он последний. Круговорот конечно дело святое в нашем РПЛ, да вот только думаю и с Хохловым "Сочи" не вылетели бы, как на мой взгляд. Сомневаюсь, что задачи стоят быть в призах. Кстати Григорян недавно освободился, Шалимов засиделся и.т.д.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 13:29
    Подсидел рыжий Саша Диму. Именно Точилин привез Динамо из С. Петербурга в Сочи.
    Capral
    Capral
    вчера в 13:28
    Точила, Хохлов- всё это люди одного поколения и одного тренерского "таланта". Но при большем везении, Дима конечно мог вчера сыграть лучше, хотя, это вряд ли могло избавить его от увольнения. Я всегда поражался людям, которые, зная свои скромные возможности, все-таки становятся тренерами. У Хохлова на лбу написано- "не быть тебе тренером- никогда"!!! И его работа в Кубани, ДИНАМО и Сочи- тому яркое подтверждение. Но нет, всё-равно, упрямо идёт к цели. Ради чего, ради кого, чтобы в очередной раз испытать горечь поражения??? Не понимаю...
    Байкал-38
    Байкал-38
    вчера в 13:20
    Хохлов подал в отставку из «Сочи». Борис Ротенберг её не принял
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1360883/hohlov-dmitriy-sochi 17.09.2023

    Источник : Телеграм «Инсайды от Карпа»


    И тут же «Сочи» объявил об отставке Дмитрия Хохлова
    Источник: Телеграм-канал ФК «Сочи»



    Я даже и не сомневался, что "карп" простой сплетник, который выдумывает новости, достаточно только, что бы был повод.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 13:15
    Тоже на долго не задержится
    Гость
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