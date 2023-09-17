Пресс-служба «Сочи» объявила об отставке Дмитрия Хохлова с должности главного тренера клуба.
Футбольный клуб «Сочи» и главный тренер Дмитрий Хохлов прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Контракт со специалистом будет расторгнут.
Новым главным тренером «Сочи» назначен Александр Точилин. Ранее он уже работал в «Сочи» в сезонах 2018/19 и 2019/20.
13.09 Телеграм-канал ФК «Сочи» "«Сочи» объявил об отставке Дмитрия Хохлова"
Эх, не дали Карпу блеснуть познаниями инфы, а ведь на его вбросах столько копий ломалось на сайте бывало. А если серьезнее, то в этом сезоне не он первый, и полагаю не он последний. Круговорот конечно дело святое в нашем РПЛ, да вот только думаю и с Хохловым "Сочи" не вылетели бы, как на мой взгляд. Сомневаюсь, что задачи стоят быть в призах. Кстати Григорян недавно освободился, Шалимов засиделся и.т.д.
13.09 Телеграм-канал ФК «Сочи» "«Сочи» объявил об отставке Дмитрия Хохлова"
Эх, не дали Карпу блеснуть познаниями инфы, а ведь на его вбросах столько копий ломалось на сайте бывало. А если серьезнее, то в этом сезоне не он первый, и полагаю не он последний. Круговорот конечно дело святое в нашем РПЛ, да вот только думаю и с Хохловым "Сочи" не вылетели бы, как на мой взгляд. Сомневаюсь, что задачи стоят быть в призах. Кстати Григорян недавно освободился, Шалимов засиделся и.т.д.
Складывается впечатление, что на самом деле руководству от клуба ничего не нужно, за исключением разных странных схем (напомню, в 2020 году "Сочи" получил от дочки "Газпрома" 25 миллионов вечнозелёных президентов, после чего она была ликвидирована, и, судя по всему, создана только ради этого перевода).
И успех с Федотовым стал уникальным стечением обстоятельств (довольно крепких ветеранов и крепкого по меркам РПЛ тренера).
Складывается впечатление, что на самом деле руководству от клуба ничего не нужно, за исключением разных странных схем (напомню, в 2020 году "Сочи" получил от дочки "Газпрома" 25 миллионов вечнозелёных президентов, после чего она была ликвидирована, и, судя по всему, создана только ради этого перевода).
И успех с Федотовым стал уникальным стечением обстоятельств (довольно крепких ветеранов и крепкого по меркам РПЛ тренера).