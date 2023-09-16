Абаскалю не грозила отставка в случае поражения от «Сочи»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что главного тренера команды Гильермо Абаскаля не уволили бы в случае поражения от «Сочи» в матче 8-го тура РПЛ.
Москвичи одержали победу со счётом 1:0, прервав серию из четырёх игр без побед в чемпионате России.
Не делаю прогнозов по поводу места, в начале сезона я говорил, что команда у нас сильная. Надо бороться в каждом матче, а дальше смотреть. Мог ли проигрыш сегодня грозить Абаскалю отставкой? Нет.
- Пропустите в концовке один гол.....а то уволят испанца и Спартак может стать сильным.....а так он устраивает все 15 клубов....
- Пропустите в концовке один гол.....а то уволят испанца и Спартак может стать сильным.....а так он устраивает все 15 клубов....