Абаскалю не грозила отставка в случае поражения от «Сочи»

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вчера, 22:52

Генеральный директор «Спартака» рассказал, что главного тренера команды не уволили бы в случае поражения от «Сочи» в матче 8-го тура РПЛ .

Москвичи одержали победу со счётом 1:0, прервав серию из четырёх игр без побед в чемпионате России.