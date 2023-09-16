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Абаскалю не грозила отставка в случае поражения от «Сочи»

вчера, 22:52
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что главного тренера команды Гильермо Абаскаля не уволили бы в случае поражения от «Сочи» в матче 8-го тура РПЛ.

Москвичи одержали победу со счётом 1:0, прервав серию из четырёх игр без побед в чемпионате России.

Не делаю прогнозов по поводу места, в начале сезона я говорил, что команда у нас сильная. Надо бороться в каждом матче, а дальше смотреть. Мог ли проигрыш сегодня грозить Абаскалю отставкой? Нет.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:40
Такие вопросы можно задавать практически после любого матча и все они будут весьма убедительны. Однако доказать их правомерность невозможно. И в футболе мы будем постоянно задавать такие вопросы всегда.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:38
Вчера в перерыве матча звонок Хохлову...
- Пропустите в концовке один гол.....а то уволят испанца и Спартак может стать сильным.....а так он устраивает все 15 клубов....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:52
Вырвали победу на дополнительной минуте,а два тайма просто катали мяч.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:28
Да все могло быть. Не верится этим администраторам. На словах одно, а на деле все наоборот может быть.
ABir
ABir
сегодня в 00:03
Хорошо, что в руководстве команды и тренерском штабе есть взаимопонимание, дальше разберемся
протон
протон
вчера в 23:53
Вот в конце вышли Зиньковский и Рябчук, и сразу левый фланг заработал. С Хлусевичем не работало ничего. Почему не выпустить это сочетание сразу? Бонгонда только разыгрался, создал пару моментов, Абаскаль его меняет. В основе выходит никакущий Мозес, а почему не Поуцев или Медина? С этими ромбами ваще беда, никто не понимает эту тактику. Единственно, что сегодня было надежно, это оборона. Спасибо Бабичу. Джикия должен прочно сесть на лавку.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 23:17
Выиграли и ладно,чего гадать!
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