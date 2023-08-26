Матч «Динамо» Киров — 2DROTS в Кубке России пройдёт на плавучей станции

Матч 3-го раунда Пути регионов Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS пройдёт в посёлке Белокаменка Мурманской области. Об этом сообщил директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин.

Команды сыграют на плавучей платформе Арктик СПГ-2, которая является проектом партнёра Российского футбольного союза — компании «Новатэк».