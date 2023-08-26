Матч «Динамо» Киров — 2DROTS в Кубке России пройдёт на плавучей станции

Матч 3-го раунда Пути регионов Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS пройдёт в посёлке Белокаменка Мурманской области. Об этом сообщил директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин.
Команды сыграют на плавучей платформе Арктик СПГ-2, которая является проектом партнёра Российского футбольного союза — компании «Новатэк».
Футбол в Заполярье ломает шаблоны. История с матчем на берегу Баренцева моря – это настоящая футбольная романтика. Это про народную игру, в которую можно играть везде, включая морской плавучий док. С учётом того, что РФС решит все логистические и организационные вопросы, которые по регламенту обычно лежат на клубах, а победитель по регламенту Кубка России получит ещё 1,5 миллиона рублей, ни у кого из участников вопросов нет.