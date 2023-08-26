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Матч «Динамо» Киров — 2DROTS в Кубке России пройдёт на плавучей станции

вчера, 14:49
2DROTSЛоготип футбольный клуб 2DROTS (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Киров)Динамо13.09.2023 в 16:00 Не начался

Матч 3-го раунда Пути регионов Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS пройдёт в посёлке Белокаменка Мурманской области. Об этом сообщил директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин.

Команды сыграют на плавучей платформе Арктик СПГ-2, которая является проектом партнёра Российского футбольного союза — компании «Новатэк».

Футбол в Заполярье ломает шаблоны. История с матчем на берегу Баренцева моря – это настоящая футбольная романтика. Это про народную игру, в которую можно играть везде, включая морской плавучий док. С учётом того, что РФС решит все логистические и организационные вопросы, которые по регламенту обычно лежат на клубах, а победитель по регламенту Кубка России получит ещё 1,5 миллиона рублей, ни у кого из участников вопросов нет.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:53
Цирк на гастролях
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:56
Идея крутая)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:52
Это уже цирк, а не футбол.
nquv5wr6htfv
nquv5wr6htfv
вчера в 14:57
Здесь границ не должно быть
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:55
Мяч кто подавать будет, тюлени?
Гость
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