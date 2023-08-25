«Сочи» планирует сыграть с «Локомотивом» на своём стадионе

В пресс-службе «Сочи» отреагировали на информацию о том, что домашний матч команды с «Локомотивом» в 6-м туре чемпионата России могут перенести со стадиона «Фишт».
Ранее появилась информация, что и проведение других игр клуба на родной арене находится под вопросом.
В четверг РПЛ сообщила, что в город прибыла комиссия для оценки состояния газона.
Матч пройдёт на стадионе. Комиссия действительно приехала, она сейчас на «Фиште». Пока о резервном стадионе на этот матч речи не идёт. Будем ждать решения комиссии РПЛ. Все видели игру с «Ростовом», с дренажом действительно есть проблемы.