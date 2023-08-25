Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: стадионыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Сочи» планирует сыграть с «Локомотивом» на своём стадионе

вчера, 09:07
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивЗавтра в 20:00 Не начался

В пресс-службе «Сочи» отреагировали на информацию о том, что домашний матч команды с «Локомотивом» в 6-м туре чемпионата России могут перенести со стадиона «Фишт».

Ранее появилась информация, что и проведение других игр клуба на родной арене находится под вопросом.

В четверг РПЛ сообщила, что в город прибыла комиссия для оценки состояния газона.

Матч пройдёт на стадионе. Комиссия действительно приехала, она сейчас на «Фиште». Пока о резервном стадионе на этот матч речи не идёт. Будем ждать решения комиссии РПЛ. Все видели игру с «Ростовом», с дренажом действительно есть проблемы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Матч «Динамо» Киров — 2DROTS в Кубке России пройдёт на плавучей станции
Сегодня, 14:49
Домашние матчи «Сочи» с ЦСКА и «Спартаком» могут перенести
24 августа
В «Спартаке» рассказали о возможном новом названии стадиона
09 августа
На стадионе «Лужники» пройдёт реновация газона
07 августа
ОфициальноСтадион «Балтики» получил название «Ростех Арена»
06 августа
«Лужники» — в топ-100 лучших стадионов мира по версии FourFourTwo
18 июля
Сортировать
Все комментарии
CTePx
CTePx ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 22:02
Достался на халяву... Как достался, такое и отношение.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:39
Это просто позорище - убить так газон.
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:22
Все в ожидании матча на этом стадионе.
112910415
112910415
вчера в 11:20
и "посадят" газон окончательно
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 11:16
Превратили поле в огород. Дело зза малым - найти крайних или виноватых. Как говорится - лучше один раз навести порядок, а потом его поддерживать. Тут видимо не сработал этот принцип.
lotsman
lotsman
вчера в 10:15
Превратили хороший стадион в болото.
izrafel
izrafel
вчера в 09:59
Хотят сказать, что успеют косяки переделать.... посмотрим.
nubom
nubom
вчера в 09:20
Комиссия, отвечающая за состояние газона, прибыла искать отвечающего за состояние газона…
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:10
Южный регион, август месяц, шикарный стадион - а газон "никакой". Чем занимаются те, кто должен отвечать за состояние поля?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 