Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о возможной смене названия домашнего стадиона клуба.
В данный момент спортивный объект называется «Открытие Банк Арена».
Пока действует контракт с банком «Открытие». Когда он завершится, будет новое название. Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена». Но посмотрим, возможно, будут и другие варианты. Контракт с банком «Открытие» до конца года? Да.
Не представляю настоящего ценителя и поклонника футбола,делающего выбор между Бесковым и названием банчонки,или шараги по сбыту надежд на выигрыш.
Не представляю настоящего ценителя и поклонника футбола,делающего выбор между Бесковым и названием банчонки,или шараги по сбыту надежд на выигрыш.