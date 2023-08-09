В «Спартаке» рассказали о возможном новом названии стадиона

Глава пресс‑службы «Спартака» рассказал о возможной смене названия домашнего стадиона клуба.

В данный момент спортивный объект называется «Открытие Банк Арена».

Пока действует контракт с банком «Открытие». Когда он завершится, будет новое название. Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена». Но посмотрим, возможно, будут и другие варианты. Контракт с банком «Открытие» до конца года? Да.