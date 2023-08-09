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В «Спартаке» рассказали о возможном новом названии стадиона

вчера, 11:33

Глава пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о возможной смене названия домашнего стадиона клуба.

В данный момент спортивный объект называется «Открытие Банк Арена».

Пока действует контракт с банком «Открытие». Когда он завершится, будет новое название. Рабочий вариант, что это будет «Лукойл Арена». Но посмотрим, возможно, будут и другие варианты. Контракт с банком «Открытие» до конца года? Да.

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Все комментарии
satjrj6k4hd2
satjrj6k4hd2
вчера в 17:19
"Кокаин Арена" - гораздо звучнее и привлекательнее... И большой мозаичный портрет лучшего спартаковца у центрального входа. Ну "Лукойл" тоже можно где нибудь внизу написать мелкими буквами... Блин... забыл про еще одного лучшего - любителя демонстративно проверять, на месте ли его яйца. Ну этому портрет поменьше. Но названию клуба и ромбу спартаковскому места не остаётся...
Vladi777
Vladi777 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:32
для начала нужно выяснить, что там изменили и на каком основании, а потом уже делать выводы: плохо это или хорошо...
Сп62
Сп62 ответ Vladi777 (раскрыть)
вчера в 15:06
К 25 году будут переписаны учебники по истории от 70-х годов до настоящего времени.
Vladi777
Vladi777 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 13:22
это кто в РФ учебники истории переписывает? вы что-то попутали ))
Vladi777
Vladi777 ответ alexamit (раскрыть)
вчера в 13:19
ахах вы вообще далеки от темы )) это общемировая практика, расскажите об этом "идиотизме" ведущим клубам Европы ))
alexamit
alexamit
вчера в 13:04
Идиотизм полнейший!Кто платит -тот и танцует!Это тотлько у нас такое может быть.Есть команда Спартак так и пусть будет стадион Спартак,а не какие-то лукойлы и прочие воровские малины!
Сп62
Сп62
вчера в 12:18
Ничего удивительного нет. Если по указанию свыше переписывают учебники истории, то чего тут рассуждать о какой-то Открывашке.
lotsman
lotsman
вчера в 12:15
Надо дать возможность болельщикам Спартака определить название их домашней арены. Устроить конкурс на лучшее название. Так будет лучше и справедливее. Я думаю, что болельщики Спартака будут толька ЗА. И выберут самое достойное название арены.
Jocket
Jocket
вчера в 11:48
Не трудно догадаться какое название придумал бы народ
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:40
62ом всяким называют,и всё-времянки.Это то,что надо знать о нынешних хозяевах спорта.Им плевать на всяких там Старостиных,Федотовых и прочей "совковой плесени". " Настоящая" история начинается с них...
Не представляю настоящего ценителя и поклонника футбола,делающего выбор между Бесковым и названием банчонки,или шараги по сбыту надежд на выигрыш.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:34
Намекает на улучшение контракта
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