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Агент Головина рассказал, как полузащитник стал капитаном «Монако»

вчера, 13:44
ЛорьянЛоготип футбольный клуб Лорьян2 : 2Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, прокомментировал игру футболиста в матче 5-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2), а также рассказал о том, как принималось решение о назначении россиянина капитаном команды.

Мы все рады, что Саша качественно отыграл матч, забил хороший гол и отдал важную голевую передачу, но, к сожалению, команда не выиграла. Что касается капитанской повязки Головина, то это решение его партнёров по команде. Быть капитаном — огромная ответственность для Александра.

Возможно ли, что Головин будет капитаном команды на постоянной основе? Это будут решать его партнёры и тренерский штаб «Монако». Вижу ли Александра в роли капитана команды? Вижу его как сильного футболиста и порядочного парня.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:28
Гордимся за Александра. Спорт вне политики?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:48
Ничего себе избрали капитаном - это доверие команды.
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q2hwx9f3r43p
вчера в 13:48
За Александра можно гордиться, лучший наш легионер
Гость
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