Агент Головина рассказал, как полузащитник стал капитаном «Монако»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» , прокомментировал игру футболиста в матче 5-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2), а также рассказал о том, как принималось решение о назначении россиянина капитаном команды.

Мы все рады, что Саша качественно отыграл матч, забил хороший гол и отдал важную голевую передачу, но, к сожалению, команда не выиграла. Что касается капитанской повязки Головина, то это решение его партнёров по команде. Быть капитаном — огромная ответственность для Александра.

Возможно ли, что Головин будет капитаном команды на постоянной основе? Это будут решать его партнёры и тренерский штаб «Монако». Вижу ли Александра в роли капитана команды? Вижу его как сильного футболиста и порядочного парня.