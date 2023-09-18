Директор «Монако» назвал Головина лидером команды

Директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро прокомментировал выступление полузащитника .

Вчера россиянин отличился голом и передачей в матче 5-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2).

Алекс — лидер «Монако», один из ключевых футболистов, который ведет команду за собой. Для меня нет ничего удивительного, что Головин получил капитанскую повязку. Его можно даже назвать ветераном команды. Сегодня, к сожалению, мы не удержали победу, но вклад Алекса необходимо отметить. После паузы на игры сборных он вернулся в отличном состоянии и был очень подвижен.