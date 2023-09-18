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Директор «Монако» назвал Головина лидером команды

вчера, 11:59

Директор по футболу «Монако» Тьяго Скуро прокомментировал выступление полузащитника Александра Головина.

Вчера россиянин отличился голом и передачей в матче 5-го тура Лиги 1 с «Лорьяном» (2:2).

Алекс — лидер «Монако», один из ключевых футболистов, который ведет команду за собой. Для меня нет ничего удивительного, что Головин получил капитанскую повязку. Его можно даже назвать ветераном команды. Сегодня, к сожалению, мы не удержали победу, но вклад Алекса необходимо отметить. После паузы на игры сборных он вернулся в отличном состоянии и был очень подвижен.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:05
- Алекс...ты лидер.
- Сам ты лидер...
- А еще ты капитан и ветеран...
- От капитана и слышу...
протон
протон
вчера в 16:16
За Саню вообще не стыдно, всегда держит уровень.
112910415
112910415
вчера в 13:48
и это уже не шутки, это уже репутация !
adekvat
adekvat
вчера в 13:39
Молодец, дождался своего момента, дай бог что бы так и продолжал.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:28
Зря он раздаёт такие авансы
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:27
Пусть отыграет стабильно весь сезон
FenixSL
FenixSL ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 12:25
ну так не надо говорить)
как бы хорош ни был Головин, Аршавин это крутая игра в АПЛ и ЛЧ
мастерству его он может и не уступает уже, сложно сравнивать, позиции разные все таки и стили
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 12:13
Для меня он уже превзошел Аршавина как русский игрок за рубежом. Стабильно выступает 5-й сезон и действительно один из лидеров своего клуба.
Гость
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