Президент РПЛ высказался на тему отъезда игроков из лиги

Президент российской Премьер-Лиги высказал свою точку зрения по теме отъезда российских игроков заграницу.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы все самые сильные футболисты играли в РПЛ . Игроки всегда должны развиваться. Нельзя рассматривать отъезд игроков из РПЛ только в негативном ключе. Уезжая, они становятся амбассадорами лиги. Молодые таланты будут стремиться в такой чемпионат, чтобы позднее так же заинтересовывать клубы из топ-лиг.