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Президент РПЛ высказался на тему отъезда игроков из лиги

вчера, 09:51

Президент российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказал свою точку зрения по теме отъезда российских игроков заграницу.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы все самые сильные футболисты играли в РПЛ. Игроки всегда должны развиваться. Нельзя рассматривать отъезд игроков из РПЛ только в негативном ключе. Уезжая, они становятся амбассадорами лиги. Молодые таланты будут стремиться в такой чемпионат, чтобы позднее так же заинтересовывать клубы из топ-лиг.

При стабильной экономической и геополитической ситуациях РПЛ будет эффективно развиваться и в этом направлении. Важно сохранять контакты с разными футбольными лигами и развивать самим наш турнир: повышать качество судейства, проведения матчей, быть привлекательным для партнёров. И тогда качественные игроки будут мигрировать в обоих направлениях, это неизбежно для открытого рынка.

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112910415
112910415
вчера в 09:56
зачитал несколько предложений из стандартной методички ...
не утомился
Гость
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