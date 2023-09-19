Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Хлусевич подтвердил, что им интересовались итальянские клубы

вчера, 16:23

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич сообщил, что в летнее трансферное окно им интересовались клубы Серии А.

Агент говорил, что было предложение от «Болоньи». Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать. Клуб подобные дела решает с моим агентом, а я в них никогда не лезу. Концентрируюсь на сезоне «Спартака». Был интерес из других команд, но это уже секрет. Ха-ха. Скажем так — это Италия. Но я не хочу комментировать слухи.

В текущем сезоне Хлусевич сыграл 9 матчей, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 3 жёлтых карточки. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего россиянина в 5 миллионов евро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Некрасивое расставание разрушило карьеру. Бакаев не справился с давлением в «Зените»
Вчера, 16:10Максим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
«Локомотив» проявляет интерес к капитану сборной Узбекистана
Вчера, 11:15
Вингер сборной Уругвая мог перейти в «Зенит»
Вчера, 10:59
СлухиСтало известно, в какой клуб перейдёт Бакаев на правах аренды
18 сентября
Федотов высказался о несостоявшемся трансфере Велингтона в ЦСКА
18 сентября
Агент Тюкавина высказался о желании игрока выступать в Испании
18 сентября
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:32
Сам слухи распускаю, сам слухи комментирую...
se9ay2uj6k6v
se9ay2uj6k6v
вчера в 16:35
В Спартаке наверно больше платят
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 