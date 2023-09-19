Хлусевич подтвердил, что им интересовались итальянские клубы

Защитник «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич сообщил, что в летнее трансферное окно им интересовались клубы Серии А.
Агент говорил, что было предложение от «Болоньи». Трансферное окно в Европе закрылось, и сейчас уже нет смысла лишний раз спрашивать. Клуб подобные дела решает с моим агентом, а я в них никогда не лезу. Концентрируюсь на сезоне «Спартака». Был интерес из других команд, но это уже секрет. Ха-ха. Скажем так — это Италия. Но я не хочу комментировать слухи.
В текущем сезоне Хлусевич сыграл 9 матчей, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 3 жёлтых карточки. Его контракт со «Спартаком» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего россиянина в 5 миллионов евро.