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Федотов высказался на тему возможного ухода Чалова

вчера, 10:46

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, готов ли он к уходу из клуба нападающего сборной России Фёдора Чалова.

Такова жизнь. Фёдор выходит на футбольное поле и показывает свой уровень и мастерство. Для него важно расти как футболист. Понимаю, есть другой уровень, и каждый игрок хочет его ощутить.

Как показывает практика — к этому нужно быть готовым. Когда ЦСКА одержал победу в кубке России и завоевал серебряные медали чемпионата, то стало понятно, что футболисты в том сезоне себя хорошо проявили и будут востребованы на трансферном рынке. Мы готовы [к этому], но пока не сложилось.

Чалов является воспитанником ЦСКА. Его контракт с «армейцами» действует до декабря 2024 года. В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 12 матчей, 6 голов, 1 голевая передача и жёлтая карточка. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 12 миллионов евро.

Напомним, в матче 8-го тура ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов».

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 12:48
ВВФ человек ответственный, слов на ветер не бросает.
Будь здрав.
Сп62
Сп62 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:39
Он так говорит пока Чаловым не интересуются.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:03
Сейчас может уехать только к арабам, но не зовут пока.. Явная недоработка агента)))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:48
Хороший ответ ВВФ на вопрос о Фёдоре .Будет спрос -- насильно держать не буду.
Правильно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:50
Никуда он не уйдет. Не надо врать.
Гость
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