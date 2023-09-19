Федотов высказался на тему возможного ухода Чалова

Главный тренер ЦСКА рассказал, готов ли он к уходу из клуба нападающего сборной России .

Такова жизнь. Фёдор выходит на футбольное поле и показывает свой уровень и мастерство. Для него важно расти как футболист. Понимаю, есть другой уровень, и каждый игрок хочет его ощутить.