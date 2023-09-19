Федотов высказался на тему возможного ухода Чалова

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, готов ли он к уходу из клуба нападающего сборной России Фёдора Чалова.
Такова жизнь. Фёдор выходит на футбольное поле и показывает свой уровень и мастерство. Для него важно расти как футболист. Понимаю, есть другой уровень, и каждый игрок хочет его ощутить.
Как показывает практика — к этому нужно быть готовым. Когда ЦСКА одержал победу в кубке России и завоевал серебряные медали чемпионата, то стало понятно, что футболисты в том сезоне себя хорошо проявили и будут востребованы на трансферном рынке. Мы готовы [к этому], но пока не сложилось.
Чалов является воспитанником ЦСКА. Его контракт с «армейцами» действует до декабря 2024 года. В текущем сезоне на счету 25-летнего форварда 12 матчей, 6 голов, 1 голевая передача и жёлтая карточка. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 12 миллионов евро.
Напомним, в матче 8-го тура ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов».
Будь здрав.
Будь здрав.
Правильно.
Правильно.