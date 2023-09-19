Некрасивое расставание разрушило карьеру. Бакаев не справился с давлением в «Зените»

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вчера, 16:10

Отправится в ОАЭ для реабилитации карьеры.

Вопрос «что происходит с карьерой Бакаева?» в последние годы – запутанный клубок. Теперь когда-то талантливый полузащитник отправляется в ОАЭ играть за «Аль-Вахду» – поэтому можно сказать, что и сам футболист распутать его не смог. Период в Санкт-Петербурге был ужасен, но всё пошло под откос ещё раньше.

Потерял себя после того, как перенёс коронавирус – затем наслоился общий спад

Просто напомним – после аренды в тульский «Арсенал» на тот момент 23-летний Зелимхан быстро закрепился в статусе лидера «красно-белых» в сезоне-2019/20. Даже в период Олега Кононова, когда «Спартак» лихорадило, вингер своими голами приносил команде победу над «Ахматом», ассистами помог обыграть «Крылья» и поделить очки с «Ростовом», отметился голевыми и в матчах против «Урала» с «Оренбургом».

После прихода Доменико Тедеско для Зелимхана начался новый этап – его переместили с фланга атаки в центр поля, на позицию десятки, откуда тот руководил контратаками (главным оружием москвичей при немце). За такое решение Тедеско в следующей кампании начали активно критиковать, поскольку полузащитник резко сдал. Но на самом деле причина у регресса другая. Всё-таки чемпионат-19/20 Бакаев провёл на той же позиции – и оформил 6+10 по системе «гол+пас».

В мае 2020 года стало известно, что 23-летний хавбек заболел коронавирусом. И даже после выздоровления он не мог найти свою игру – в 7 матчах после паузы набрал лишь 2 гола и 1 ассист. Дальше регресс продолжился – и в сезоне-20/21 Зелимхан уже не считался лидером. Это и можно считать точкой отправления в запутанной истории.

Дальше был противоречивый сезон-21/22. Тедеско ушёл, подарив «красно-белым» серебро – но боссы клуба не подготовились к смене наставника. Взяли Руя Виторию – тренера, принципы которого кардинально отличаются от философии Тедеско. Понятно, хотели отказаться от крена в сторону контратак – но португальцу не привезли исполнителей под его футбол, не оказывали никакой поддержки. На этом фоне вкупе с внутренними конфликтами «Спартак» откатился в середину таблицы РПЛ , выиграл группу ЛЕ с «Лестером», «Легией» и «Наполи». После прихода Ваноли завоевал Кубок – это показывает, насколько противоречиво сложилась та кампания.

Это влияло и на Бакаева. Его задействовали как в качестве вингера, так и в центре поля, сам футболист оправился от посткоронавирусного спада. В противоречивом «Спартаке» снова был важной частью атаки – но уже точно не сверкал, как это было раньше. Опять же – это логично на фоне затяжного восстановления и спада всей команды. Но контракт игрока со «Спартаком» истекал летом 2022-го – а непостоянство Зелимхана в последние годы провоцировало споры об условиях его продления. Если не о самой необходимости.

Переход в «Зенит» – вынужденная мера

Повторим – с ударом, который нанесла Бакаеву болезнь, он справился. Вернуться в авангард лиги, вероятнее всего, мешал спад «красно-белых» и токсичный фон вокруг команды. Пошли споры о продлении контракта – и это следующий фактор.

Начать стоит с заявления самого игрока – в конце мая, когда стало известно об уходе из клуба, Зелимхан отметил:

Мне ни одного предложения клуб не сделал, переговоров толком не было. Кто говорил, что я большие деньги прошу, – это чистое вранье. Если бы я попросил что-то заоблачное, можно же вести переговоры и прийти к общему знаменателю.

Позднее супруга на тот момент владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в своём блоге опубликовала запись, в которой писала:

Это неправда, что переговоров по поводу Бакаева не было. Они начались 14 октября, но быстро прекратились. Изначально запросы были слишком далеки от финансовых возможностей клуба еще до событий 24 февраля. Понятно, что для Бакаева Мозес не потолок – например, по ожиданиям по зарплате, агентской комиссии, подписному бонусу, бонусам за игры и достижения команды, бонусам за результативные действия. Самой возмутительной статьей предстоящих расходов стал «бонус за лояльность клубу».

В ответ сторона футболиста высказала свою позицию – агент Герман Ткаченко заявлял, что предложил «Спартаку» не использовать медиа как рычаг давления в переговорах. А предложенные «красно-белым» условия назвал нормальными. В мае ещё сообщалось, что к переговорам вернулись – но летом-2022 Бакаев уже фотографировался в футболке «Зенита».

Были предпосылки стать преемником Малкома, но Семак выбрал другой путь

Первый сезон Зелимхана в «Зените» мы помним – роль игрока запаса, несколько матчей в старте, гол и ассист в 17 матчах чемпионата-22/23.

В это межсезонье были предпосылки, что Семак всё-таки начнёт чаще выпускать Бакаева на поле – «сине-бело-голубые» расстались с лицом своего проекта Малкомом. Бразилец был безальтернативным лидером, провёл лучший сезон в России. И выступал на правом фланге атаки – там, где лучше всего себя чувствовал экс-«спартаковец». Конкурировать в центре поля было на порядок тяжелее, поскольку при потере Кузяева у «Зенита» оставались Вендел, Барриос, Клаудиньо, добавились Коваленко и Ду Кейрос.

В первых турах всё так и было – вингер сыграл в старте против «Пари НН» и «Ростова», затем вышел на замену вместо Мантуана в матче с «Динамо». А дальше Семак пошёл на изменение схемы. «Сине-бело-голубые» перешли на вариант с тремя центральными защитниками и играли в два форварда. Позицию правого латераля закрыл Марио Фернандес, в тройке центрбеков под ним играл Караваев. Таким образом, путь для Зелимхана в основной состав был закрыт. Инсайды о потенциальной аренде возникли совсем недавно – и очень быстро стали реальностью.