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«Локомотив» проявляет интерес к капитану сборной Узбекистана

вчера, 11:15

«Локомотив» интересуется фланговым полузащитником сборной Узбекистана Джалолиддином Машариповым. Данную информацию подтвердил агент футболиста Рузимурод Усманов.

Интерес к Машарипову от «Локомотива» был. Но у клуба были другие приоритеты по позициям. Варианты из России сейчас не рассматриваем. Скоро будут новости о новом клубе Машарипова, но это команда не из РПЛ.

Машарипов является свободным агентом, так как в августе покинул «Аль-Насср». В прошедшем сезоне 30-летний вингер сыграл 16 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfrmarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 12:36
Согласен, но, если б Файзулаев поиграл у шейхов, вряд ли мы его увидели в ЦСКА.
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:10
Пример армейцев с приобретением Файзулаева показал,что в азиатском футболе тоже есть игроки,заслуживающие внимание.
xf6hcnvuz4re
xf6hcnvuz4re
вчера в 11:24
Аль-Наср в послужном списке это по нынешним временам очень круто и в тренде
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:21, ред.
Ну и что это за фантазии, кто этот герой !??)
Гость
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