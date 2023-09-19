«Локомотив» проявляет интерес к капитану сборной Узбекистана

«Локомотив» интересуется фланговым полузащитником сборной Узбекистана . Данную информацию подтвердил агент футболиста Рузимурод Усманов.

Интерес к Машарипову от «Локомотива» был. Но у клуба были другие приоритеты по позициям. Варианты из России сейчас не рассматриваем. Скоро будут новости о новом клубе Машарипова, но это команда не из РПЛ .