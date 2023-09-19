«Локомотив» проявляет интерес к капитану сборной Узбекистана

«Локомотив» интересуется фланговым полузащитником сборной Узбекистана Джалолиддином Машариповым. Данную информацию подтвердил агент футболиста Рузимурод Усманов.
Интерес к Машарипову от «Локомотива» был. Но у клуба были другие приоритеты по позициям. Варианты из России сейчас не рассматриваем. Скоро будут новости о новом клубе Машарипова, но это команда не из РПЛ.
Машарипов является свободным агентом, так как в августе покинул «Аль-Насср». В прошедшем сезоне 30-летний вингер сыграл 16 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfrmarkt оценивает игрока в 2 миллиона евро.