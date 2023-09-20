«Фейеноорд» обыграл «Селтик» в матче с двумя удалениями .

«Фейеноорд» обыграл «Селтик» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
В дополнительное к первому тайму время первый гол в игре забил полузащитник «Фейеноорда» Кельвин Стенгс. На 64-й минуте красную карточку получил защитник гостей Густаф Лагербильке. На 65-й минуте игрок «Фейеноорда» Игор Пайшао не реализовал пенальти. На 68-й минуте красную карточку получил полузащитник «Селтика» Один Холм. На 76-й минуте точку в матче установил нападающий «Фейеноорда» Алиреза Джаханбахш.
Выбрал для себя два матча для просмотра, и один из них был именно этот матч . Исходя из того как играют эти две команды в своих чемпионатах, предположил что в этом противостоянии будет обязательно интересный матч с забитыми мячами с обеих сторон . Но ожидал большего от команды хозяев поля Фейенорда . Но очень был разачарован , в том какую на мой субъективный взгляд трусливую тактику выбрали в тренерском штабе или может быть я чуть чуть не до оценил силу команды гостей Селтик , исходя из того что чемпионат Шотландии за последние годы немного сдал свои позиции. Но Селтик очень даже достойно выглядел и конечно же хочу отдать им должное и сказать, что команда билась даже будучи в меньшинстве и выходила в контракти ,создавая давление и опасности команде хозяев поля, не взирая на колоссальное превосходство в численности соперников. Просто респект и уважение бойцовскому духу команде Селтик . И статистика матча тому яркое подтверждение. Всего навсего 5 - 3 ударов в створ ворот превосходство хозяев поля учитывая не забитый пенальти в ворота Селтика . Думаю что ответный матч пройдёт теперь уже под диктовку хозяев поля Селтика. И хочу пожелать им в этом противостоянии теперь только Удачи. Молодцы ребятушки, характер иногда бьёт класс !
Выбрал для себя два матча для просмотра, и один из них был именно этот матч . Исходя из того как играют эти две команды в своих чемпионатах, предположил что в этом противостоянии будет обязательно интересный матч с забитыми мячами с обеих сторон . Но ожидал большего от команды хозяев поля Фейенорда . Но очень был разачарован , в том какую на мой субъективный взгляд трусливую тактику выбрали в тренерском штабе или может быть я чуть чуть не до оценил силу команды гостей Селтик , исходя из того что чемпионат Шотландии за последние годы немного сдал свои позиции. Но Селтик очень даже достойно выглядел и конечно же хочу отдать им должное и сказать, что команда билась даже будучи в меньшинстве и выходила в контракти ,создавая давление и опасности команде хозяев поля, не взирая на колоссальное превосходство в численности соперников. Просто респект и уважение бойцовскому духу команде Селтик . И статистика матча тому яркое подтверждение. Всего навсего 5 - 3 ударов в створ ворот превосходство хозяев поля учитывая не забитый пенальти в ворота Селтика . Думаю что ответный матч пройдёт теперь уже под диктовку хозяев поля Селтика. И хочу пожелать им в этом противостоянии теперь только Удачи. Молодцы ребятушки, характер иногда бьёт класс !