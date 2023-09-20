«Фейеноорд» обыграл «Селтик» в матче с двумя удалениями .

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сегодня, 00:02

«Фейеноорд» обыграл «Селтик» (2:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

В дополнительное к первому тайму время первый гол в игре забил полузащитник «Фейеноорда» Кельвин Стенгс. На 64-й минуте красную карточку получил защитник гостей Густаф Лагербильке. На 65-й минуте игрок «Фейеноорда» Игор Пайшао не реализовал пенальти. На 68-й минуте красную карточку получил полузащитник «Селтика» Один Холм. На 76-й минуте точку в матче установил нападающий «Фейеноорда» Алиреза Джаханбахш.