«Краснодар» обыграл «Динамо» по пенальти в Кубке России

«Краснодар» обыграл «Динамо» в серии пенальти в матче группового этапа Кубка России.
Первый гол в игре на 29-й минуте забил новичок «Динамо» Битело. На 69-й минуте нападающий «Краснодара» Кади сравнял счёт. В серии пенальти «быки» оказались точнее — 4:2.
«Динамо» идёт на 2-м месте в группе D (5 очков), «Краснодар» занимает 3-е место (5 очков).
Если про ДИНАМО, то играли очень просто, как обычно на контратаках. Два три средних паса и гости добирались до штрафной Краснодара, и там устраивали раздолье, которое, надо сказать, защита быков предоставляла весьма любезно. По 1-му тайму понравились Гладышев и Лесовой. Бразильца видел только в 1-м тайме, да и то, после его гола, а так, особо заметен не был... Повторюсь, 2-й тайм не видел и представления не имею.
Пенальти, как обычно не обсуждаю, но лучше, сейчас проиграть, чем потом, когда будет необходимость побеждать. Еще раз скажу, такую схему кубка, такую систему- НЕНАВИЖУ!!! Ладно групповой турнир. Но опять же -причем тут пенальти?! Сыграли вничью- оставьте так. Пенальти бьют только в играх ПО!!! Вобщем и частном, особо писать нечего. Краснодар с победой, нас с ничьей. Двигаемся дальше.
Если про ДИНАМО, то играли очень просто, как обычно на контратаках. Два три средних паса и гости добирались до штрафной Краснодара, и там устраивали раздолье, которое, надо сказать, защита быков предоставляла весьма любезно. По 1-му тайму понравились Гладышев и Лесовой. Бразильца видел только в 1-м тайме, да и то, после его гола, а так, особо заметен не был... Повторюсь, 2-й тайм не видел и представления не имею.
Пенальти, как обычно не обсуждаю, но лучше, сейчас проиграть, чем потом, когда будет необходимость побеждать. Еще раз скажу, такую схему кубка, такую систему- НЕНАВИЖУ!!! Ладно групповой турнир. Но опять же -причем тут пенальти?! Сыграли вничью- оставьте так. Пенальти бьют только в играх ПО!!! Вобщем и частном, особо писать нечего. Краснодар с победой, нас с ничьей. Двигаемся дальше.
Однако, в центре и атаке получалось довольно затейно.
Кое-что придумывали вместе, в некоторых эпизодах отличались индивидуально.
Всё это пока далеко "не капоэйра", но намёки проглядываются.
Редкие и неявные, будто доносятся из глубины моря..)
Имели много моментов, один Гладышев был близок к голу неоднократно.
Но похоже- пока был травмирован, сбил прицел..
Обещающе смотрелся Лесовой, был активен, сделал ассист.
Личка упорно тянет его, и впервые после травмы Лес был скорее жив, чем мёртв.
Но всё это примерно до 35 минуты, после чего мы начали понемногу сдавать,
а к исходу часа игры почти совсем встали.
Краснодар на этом фоне постепенно взял игру под контроль, обстоятельно
расположился на половине Динамо и методично расшатывал оборону гостей..
Не помогли нам и замены, что было особенно видно по Нгамалё, приехавшему
из сборной в непонятном состоянии, будто подменили его.
Не попали в игру Чавес и Тюкавин.
Битело и отчасти Лесового, конечно, с почином.
Но в целом- сохранить бы нам сегодня второе место в группе..)
Однако, в центре и атаке получалось довольно затейно.
Кое-что придумывали вместе, в некоторых эпизодах отличались индивидуально.
Всё это пока далеко "не капоэйра", но намёки проглядываются.
Редкие и неявные, будто доносятся из глубины моря..)
Имели много моментов, один Гладышев был близок к голу неоднократно.
Но похоже- пока был травмирован, сбил прицел..
Обещающе смотрелся Лесовой, был активен, сделал ассист.
Личка упорно тянет его, и впервые после травмы Лес был скорее жив, чем мёртв.
Но всё это примерно до 35 минуты, после чего мы начали понемногу сдавать,
а к исходу часа игры почти совсем встали.
Краснодар на этом фоне постепенно взял игру под контроль, обстоятельно
расположился на половине Динамо и методично расшатывал оборону гостей..
Не помогли нам и замены, что было особенно видно по Нгамалё, приехавшему
из сборной в непонятном состоянии, будто подменили его.
Не попали в игру Чавес и Тюкавин.
Битело и отчасти Лесового, конечно, с почином.
Но в целом- сохранить бы нам сегодня второе место в группе..)
А сейчас ни один клуб не играет по высоким стандартам "чемпиона". Даже Зенит не выглядит непреступной крепостью, вколачивающей по 5 голов за тайм. Каждое набранное очко клубами вполне закономерны, в этом сезоне во всей лиге было лишь 2-3 матча, которые показали результат не по игре, а на везении. Да, Краснодар не играет как лидер. А лучшего пока нет. Так почему бы не быть лидером среди равных?
А сейчас ни один клуб не играет по высоким стандартам "чемпиона". Даже Зенит не выглядит непреступной крепостью, вколачивающей по 5 голов за тайм. Каждое набранное очко клубами вполне закономерны, в этом сезоне во всей лиге было лишь 2-3 матча, которые показали результат не по игре, а на везении. Да, Краснодар не играет как лидер. А лучшего пока нет. Так почему бы не быть лидером среди равных?