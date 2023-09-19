Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2023/2024

«Краснодар» обыграл «Динамо» по пенальти в Кубке России

вчера, 17:16
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗакончился после серии пенальти

«Краснодар» обыграл «Динамо» в серии пенальти в матче группового этапа Кубка России.

Первый гол в игре на 29-й минуте забил новичок «Динамо» Битело. На 69-й минуте нападающий «Краснодара» Кади сравнял счёт. В серии пенальти «быки» оказались точнее — 4:2.

«Динамо» идёт на 2-м месте в группе D (5 очков), «Краснодар» занимает 3-е место (5 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Барселона» разгромила «Антверпен»
Сегодня, 00:11
ПСЖ одержал победу над «Боруссией» Дортмунд
Сегодня, 00:06
Гол вратаря принёс «Лацио» ничью в матче с «Атлетико»
Сегодня, 00:04
«Фейеноорд» обыграл «Селтик» в матче с двумя удалениями
Сегодня, 00:02
Дубль Альвареса помог «Манчестер Сити» победить «Црвену Звезду»
Сегодня, 00:01
«Аль-Наср» с Роналду обыграл «Персеполис» в азиатской ЛЧ
Вчера, 23:13
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:10
Ваня, Приветище!!!
Если верить Н.Н.Озерову, то эти слова- принадлежат канадским хоккеистам.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:48, ред.
Прежде всего болельщиков Краснодара с победой в матче! Не знаю кому принадлежат слова: "Вратарь - это половина команды", но сегодня игра Агкацева стала подтверждением этой истины. Наш Лещук тоже заслуживает хорошей оценки, но то что продемонстрировал Стас, порядка десяти спасений, это выше всех похвал. Не видел пока в деле нашего новичка Кудравца, но Агкацев для своих лет демонстрирует очень зрелую и надёжную игру и сегодняшний матч тому подтверждение, наводит меня на мысль, а правильный ли выбор сделали наши боссы? Жду с нетерпением появления нашего нового стража ворот. Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 19:48
Ничего против Вашей команды не имел и не имею. Всегда отмечал и отмечаю- самую техничную, и комбинационную команду в России!!! Но проблемы в обороне и существенные- невозможно не видеть. И дело не только в основном составе или эксперементальном- наигрываются разные составы. Конечно, ставка делается на основу, но и основа в защите играет с большими ошибками.

Кубок России, мне, честно признаюсь- неинтересен. Это непонятно что. Уже который раз, смотрю пенальти спокойно, без эмоций... Такого, со мной, никогда не было. А возможно- просто постарел и нет уже того юношеского задора.

Вас с победой! Удачи вам в дальнейшем!!!
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:24
Играли два дубля. это не основные составы. Может, у Динамо это и наполовину основа, а у Краснодара получать игровую практику пошли те, кто обычно в старте не выходит. Динамо создало больше моментов в первом тайме, Краснодар создал больше моментов во втором. в целом, по матчу, игра равная. В серии пенальти повезло Быкам. А может и не повезло, Агкацев не наугад прыгает, а по реакции.

А сейчас ни один клуб не играет по высоким стандартам "чемпиона". Даже Зенит не выглядит непреступной крепостью, вколачивающей по 5 голов за тайм. Каждое набранное очко клубами вполне закономерны, в этом сезоне во всей лиге было лишь 2-3 матча, которые показали результат не по игре, а на везении. Да, Краснодар не играет как лидер. А лучшего пока нет. Так почему бы не быть лидером среди равных?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:41
С победой, Краснодар и всех болельщиков этого клуба!
Mekail
Mekail
вчера в 18:35
Быки молодцы и заслужили победу.
Ев17
Ев17
вчера в 17:59
нездоровая система складывается - упускать победы . Игра с Зенитом - редкое исключение, но и там почти...
баск
баск
вчера в 17:43, ред.
Состав у нас был выставлен нетипичный и, кажется, впервые в таком сочетании, даже без учёта новичков.

Однако, в центре и атаке получалось довольно затейно.
Кое-что придумывали вместе, в некоторых эпизодах отличались индивидуально.
Всё это пока далеко "не капоэйра", но намёки проглядываются.
Редкие и неявные, будто доносятся из глубины моря..)

Имели много моментов, один Гладышев был близок к голу неоднократно.
Но похоже- пока был травмирован, сбил прицел..
Обещающе смотрелся Лесовой, был активен, сделал ассист.
Личка упорно тянет его, и впервые после травмы Лес был скорее жив, чем мёртв.

Но всё это примерно до 35 минуты, после чего мы начали понемногу сдавать,
а к исходу часа игры почти совсем встали.
Краснодар на этом фоне постепенно взял игру под контроль, обстоятельно
расположился на половине Динамо и методично расшатывал оборону гостей..

Не помогли нам и замены, что было особенно видно по Нгамалё, приехавшему
из сборной в непонятном состоянии, будто подменили его.
Не попали в игру Чавес и Тюкавин.

Битело и отчасти Лесового, конечно, с почином.
Но в целом- сохранить бы нам сегодня второе место в группе..)
Capral
Capral
вчера в 17:35, ред.
Удалось посмотреть только 1-й тайм и серию пенальти. По первому тайму, могу сказать сразу- коллеги, коронующие Краснодар- одумайтесь! С такой защитой как у быков, хорошо бы в пятерку попасть. Какое чемпионство?! Распиаренный Сперцян- человек настроения. Играли медленно, очень тихо, без особой остроты. Пытались комбинировать- получалось неважно, потому что много индивидуальной игры и задержки мяча. Понравился только вратарь!!! Аплодирую стоя!!!!!!! Выручал команду в игре и пенальти!!!!!!! Сафонову- достойный конкурент!!!

Если про ДИНАМО, то играли очень просто, как обычно на контратаках. Два три средних паса и гости добирались до штрафной Краснодара, и там устраивали раздолье, которое, надо сказать, защита быков предоставляла весьма любезно. По 1-му тайму понравились Гладышев и Лесовой. Бразильца видел только в 1-м тайме, да и то, после его гола, а так, особо заметен не был... Повторюсь, 2-й тайм не видел и представления не имею.

Пенальти, как обычно не обсуждаю, но лучше, сейчас проиграть, чем потом, когда будет необходимость побеждать. Еще раз скажу, такую схему кубка, такую систему- НЕНАВИЖУ!!! Ладно групповой турнир. Но опять же -причем тут пенальти?! Сыграли вничью- оставьте так. Пенальти бьют только в играх ПО!!! Вобщем и частном, особо писать нечего. Краснодар с победой, нас с ничьей. Двигаемся дальше.
протон
протон
вчера в 17:18
Игра с кучей моментов, где всё решилось в серии пенальти...
С победой, "Краснодар"!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 