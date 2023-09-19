«Спартак» разгромил «Пари НН» в Кубке России

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вчера, 19:25

«Пари НН» проиграл «Спартаку» (0:3) в матче Кубка России.

На 27-й минуте первый гол в игре забил защитник «Спартака» Леон Классен. В дополнительное ко второму тайму время голами отметились футболисты московского клуба Кристофер Мартинс и Квинси Промес.

«Пари НН» идет на 4-м месте в группе D (2 очка), «Спартак» занимает 1-е место (12 очков). Москвичи гарантировали себе место в плей-офф.