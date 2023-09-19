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«Спартак» разгромил «Пари НН» в Кубке России

вчера, 19:25
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)0 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Пари НН» проиграл «Спартаку» (0:3) в матче Кубка России.

На 27-й минуте первый гол в игре забил защитник «Спартака» Леон Классен. В дополнительное ко второму тайму время голами отметились футболисты московского клуба Кристофер Мартинс и Квинси Промес.

«Пари НН» идет на 4-м месте в группе D (2 очка), «Спартак» занимает 1-е место (12 очков). Москвичи гарантировали себе место в плей-офф.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:23, ред.
В ЧР громадная ответственность в каждом матче, поэтому футболисты "Спартака" зажаты и боятся ошибиться. Отсюда нервозность, неуверенность и как следствие - потеря очков. В Кубке России, в своей группе всё практически решено, поэтому можно играть расслабленно и не думать о конечном результате. В таких случаях у любой команды многое получается.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:11
Спартачей с досрочным выходом в следующую стадию из сложной группы.
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 21:19
Со всем согласен. А в среднюю линию обязатнльно добавил бы Пруцева. Проделывает большой объём работы и придаёт необходимую скорость в организации атакующих действий команды.
True Story
True Story
вчера в 21:17
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:00, ред.
    Понравился приём мяча Промесом перед голом, это класс, высокий класс, как и завершение, как и его пас на Мартинса и на Бабича. Куинси наш Джек Воробей
    Жаль, что гол Пари не засчитали, нарушения не было.
    makkie
    makkie
    вчера в 20:42, ред.
    Всех с победой и выходом в плей-офф Кубка.

    Сыграли ответственно, боролись в каждом эпизоде, добегали до конца - то, чего не хватало Спартаку в неудачных матчах чемпионата. Да и вообще в Кубке команда совсем иначе играет. Игроки максимально раскованы, горят глаза, нацеленность на результат. Вот бы так в чемпионате!

    С Пари НН и командами Юрана в частности всегда тяжело играть. Тем ценнее сегодняшняя победа. Выход Мартинса, Бонгонды и Промеса определил исход матча. На свеженького обеспечили победу Спартаку.

    Идём дальше. Вот бы прибавлять в уверенности в чемпионате. Там пока очень натуженно всё. И радует, что в преддверии РПЛ дали отдохнуть почти всем основным футболистам. Причём основа - понятие переменчивое. Лично мне по душе центр в лице Литвинова, Умярова и Мартинса, нежели Зобнина, Умярова и Мозеса. Но Абаскалю виднее.
    Хиромант
    Хиромант ответ протон (раскрыть)
    вчера в 20:30
    - Да это просто объясняется:

    - Чемпионат - длинный. Сегодня не вышло - не страшно, завтра или послезавтра всё исправим. Отсюда и "расслабуха"...

    - А в кубке всё жёстче: проиграл - на выход! Это сейчас в КР группы начали делать - по трафарету УЕФА в ЛЧ и ЛЕ. А раньше было круто: недооценил соперника, выставил резервный состав, "продул" - и до свидания! До следующего года.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:22
    Игра была равной. НН не уступал Спартаку по игре, уступил по реализации.
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 20:17
    Промес конечно мастер,3й. гол это что то!Юрану о здоровье бы подумать,нельзя так психовать.
    Omanga
    Omanga
    вчера в 20:00
    спартак громит только команды из зоны вылета, остальные громят его.
    Aleks Captain
    Aleks Captain
    вчера в 19:51
    Рыжий пока остаётся....
    arsworld
    arsworld
    вчера в 19:44
    сКОРО кубок станет лигой любителей,только спартак попу рвет)) шутка
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ протон (раскрыть)
    вчера в 19:40
    Без Соболева и Зобнина ещё не на такое способны
    Capral
    Capral
    вчера в 19:40
    Тот редкий случай, когда хочется поздравить Спартак с победой- красивой и убедительной!!! Второй гол- чисто спартаковский, со стеночкой, сразу ожили, незабываемые воспоминания Спартака 80-х!!! Наконец-то, отметился Промес! По игре- Спартак был лучше, мобильнее, да и острее. Очень жаль, что КБ не всегда играют так, как сегодня. Отмененный гол НН- по делу, нарушение было со стороны игрока Пари. Новгород, в прошлой игре с ДИНАМО показал, что он -непростой соперник и cним, считаться- придется каждому. Были проблемы у Спартака в защите, но в целом, игра КБ понравилась .Победу, эту, точно Абаскалю не присваиваю, чисто индивидуальные действия футболистов Спартака!!!
    Еще раз- Спартак с победой!!!
    112910415
    112910415
    вчера в 19:37
    полезно размялись, и Квинси в порядке !
    TheBoLt
    TheBoLt
    вчера в 19:32
    Молодцы, Спартак. Решили свои вопросы и отодвинули Пари от Динамо и Краснодара. От Пари не ожидал ничего, в принципе, но они боролись, молодцы. Хорошо, что Спартак забил два в концовке. Если бы счет был 3:0 по первому тайму, Пари бы сдались и опустили руки. А так, боролись до конца, хорошая игра. С победой, Спартак
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 19:31, ред.
    Антоха конечно мастер...За то время , что он провел на поле мастер класс показал...
    Всех нас Спартаковских болел с Победой и выходом в Кубке с первого места
    протон
    протон
    вчера в 19:28
    Ведь могут же. Просто в Кубке играют более спокойно и расслабленно, чего явно не хватает в чемпе.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:27, ред.
    Классен, Мартинс, Промес Бах-бах-бах...3:0...Спартак!...
    DVOK68
    DVOK68
    вчера в 19:26
    Приятно.Спасибо парням!
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