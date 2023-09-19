«Спартак» разгромил «Пари НН» в Кубке России

«Пари НН» проиграл «Спартаку» (0:3) в матче Кубка России.
На 27-й минуте первый гол в игре забил защитник «Спартака» Леон Классен. В дополнительное ко второму тайму время голами отметились футболисты московского клуба Кристофер Мартинс и Квинси Промес.
«Пари НН» идет на 4-м месте в группе D (2 очка), «Спартак» занимает 1-е место (12 очков). Москвичи гарантировали себе место в плей-офф.
Сыграли ответственно, боролись в каждом эпизоде, добегали до конца - то, чего не хватало Спартаку в неудачных матчах чемпионата. Да и вообще в Кубке команда совсем иначе играет. Игроки максимально раскованы, горят глаза, нацеленность на результат. Вот бы так в чемпионате!
С Пари НН и командами Юрана в частности всегда тяжело играть. Тем ценнее сегодняшняя победа. Выход Мартинса, Бонгонды и Промеса определил исход матча. На свеженького обеспечили победу Спартаку.
Идём дальше. Вот бы прибавлять в уверенности в чемпионате. Там пока очень натуженно всё. И радует, что в преддверии РПЛ дали отдохнуть почти всем основным футболистам. Причём основа - понятие переменчивое. Лично мне по душе центр в лице Литвинова, Умярова и Мартинса, нежели Зобнина, Умярова и Мозеса. Но Абаскалю виднее.
Сыграли ответственно, боролись в каждом эпизоде, добегали до конца - то, чего не хватало Спартаку в неудачных матчах чемпионата. Да и вообще в Кубке команда совсем иначе играет. Игроки максимально раскованы, горят глаза, нацеленность на результат. Вот бы так в чемпионате!
С Пари НН и командами Юрана в частности всегда тяжело играть. Тем ценнее сегодняшняя победа. Выход Мартинса, Бонгонды и Промеса определил исход матча. На свеженького обеспечили победу Спартаку.
Идём дальше. Вот бы прибавлять в уверенности в чемпионате. Там пока очень натуженно всё. И радует, что в преддверии РПЛ дали отдохнуть почти всем основным футболистам. Причём основа - понятие переменчивое. Лично мне по душе центр в лице Литвинова, Умярова и Мартинса, нежели Зобнина, Умярова и Мозеса. Но Абаскалю виднее.