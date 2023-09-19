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«Милан» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов

вчера, 21:44
МиланЛоготип футбольный клуб Милан0 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Милан» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

В следующем матче ЛЧ «Милан» сыграет против «Боруссии» Дортмунд, а «Ньюкасл» — против ПСЖ.

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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 00:19
ляо смачно упал, а так смотреть не на что
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 00:01
Ты просто их в этом сезоне не видел, они вообще на прошлый не похожи пока.
3ton
3ton ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:39
Да с ПСЖ видно , что все очень печально.
Меня Ньюкасл с БД ( БД изначально аутсайдером видел) удивили своей игрой
Группой смерти пока не пахнет 😂😂
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 23:21
Ты неправ, я вангую, что в этом сезоне "Боруссия" просто опозорится везде. У них сейчас уже и перспективной молодежи почти нет, зато весь неликвид у "Баварии" и других клубов скуплен, половина состава ветераны.
протон
протон
вчера в 23:07
Игра Милана порадовала, Ньюкасл на их фоне абсолютным аутсайдером казался.
А вот результат просто настолько огорчил, что даже слов тяжело подобрать.
Сами виноваты Леао клоун.
Вот поэтому и Леау не топ-игрок. А околотоп, не хватает ему стабильности и класса. Да, может выдать перфоманс в одном матче, но в двух других либо не будет заметен, либо же, как сегодня будет транжирить убойные моменты. Да еще и ко всему прочему - пижон.
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:00
Чудом сороки проползли в лч позорная игра нет слов
3ton
3ton
вчера в 22:21
По такой игре Ньюкасл выглядит явным аутсайдером в группе .
Даже Боруссия , которая нестабильна , не способна на такое унижение
azkan
azkan ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:10
Да, игрок матча. А ведь по настоящему и не феерил)
Я бы Триппье отдал.
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:00
Ньюкасл заработал (а точнее УНЕС)очко, по другому и не скажу....думаю даже болельщики сорок недовольны данным матчем! Ладно, набрали очко, и это уже хорошо, группа сложная, каждое очко будет на вес золота!
Милан выдал шикарный первый тайм, но не сумел выжить из этого нужного результата! Леао конечно же тот еще фрукт, такой момент загубил....
Ну и Поуп конечно же игрок матча!
azkan
azkan
вчера в 21:58
Милан по игре должен был побеждать. По факту 9 ударов в створ и ни одного гола.
Я такое впервые вижу. То есть 9 сейвов у Поупа. В первом тайме все удары были прям в него. Как буд то заколдовали мяч.
А во втором обе команды разочаровали.
Ньюкасл можно поздравить с ничьей. А Милан... тоже можно поздравить.
Ведь за две минуты до конца добавленного могли и проиграть матч.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:58
Скучно без голов. Это и ожидалось..
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 21:57
Думаю, Ньюкаслу можно записать матч в актив. Милан пока ни о чем.
azkan
azkan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:52
В этом сезоне вообще ЛЧ какой то пресный по составу.
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:50
Когда уже Чердака с эфира уберут,экает весь матч,удивительная бе.толочь.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:45
Очень быстро карета прошлого сезона у "Касла" превратилась в тыкву этого, ну а "Милан" сам виноват, что не выиграл такую игру, возможно, самую лёгкую в этой ЛЧ для него, провафлил, можно сказать. Второй тайм по факту, сколько ни бегали, ничего не создали, а сороки просто позорники.

Не уверен, что Хоу к зиме останется с такой мёртвой формой сорок.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:44
отскок сорок! лучше бы на их месте был ливер
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