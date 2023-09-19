«Милан» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов

«Милан» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
В следующем матче ЛЧ «Милан» сыграет против «Боруссии» Дортмунд, а «Ньюкасл» — против ПСЖ.
|Милан0 : 0Ньюкасл Юнайтед
|Матч завершен
«Милан» сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
В следующем матче ЛЧ «Милан» сыграет против «Боруссии» Дортмунд, а «Ньюкасл» — против ПСЖ.
Не уверен, что Хоу к зиме останется с такой мёртвой формой сорок.
Не уверен, что Хоу к зиме останется с такой мёртвой формой сорок.
Я такое впервые вижу. То есть 9 сейвов у Поупа. В первом тайме все удары были прям в него. Как буд то заколдовали мяч.
А во втором обе команды разочаровали.
Ньюкасл можно поздравить с ничьей. А Милан... тоже можно поздравить.
Ведь за две минуты до конца добавленного могли и проиграть матч.
Я такое впервые вижу. То есть 9 сейвов у Поупа. В первом тайме все удары были прям в него. Как буд то заколдовали мяч.
А во втором обе команды разочаровали.
Ньюкасл можно поздравить с ничьей. А Милан... тоже можно поздравить.
Ведь за две минуты до конца добавленного могли и проиграть матч.