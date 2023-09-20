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ПСЖ одержал победу над «Боруссией» Дортмунд

сегодня, 00:06
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

ПСЖ обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 49-й минуте первый гол в игре забил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе с пенальти. На 58-й минуте Ашраф Хакими удвоил преимущество хозяев поля.

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Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:36
После потерь стольких футболистов, ПСЖ сыграл достойно...
salleeh
salleeh
сегодня в 05:59
БД как всегда, стабильно играет везде, стабильно проигрывает…👍🤢
ABir
ABir
сегодня в 05:59
Более богатый французский клуб уверенно одолел немецкий клуб
ОПС
ОПС
сегодня в 05:47
Нз думал, что так закончится матч.
zshwqf7b4p7g
zshwqf7b4p7g
сегодня в 05:41
Очень неожиданно, что этот матч вышел низовым
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:20
С победой ПСЖ и болельщиков! Но матч вышел не очень то и интересным. Столько ударов мимо ворот. Что творили дорогие нападающие парижского клуба? Пенальти очень помог Парижу. Ашраф Хакими и Витинья конечно очень красиво разыграли в моменте второго года. Но матч всё равно какой-то скучный. Наверное игра Милана и Ньюкасла интереснее была, чем этот матч. А пока, ПСЖ лидер "группы смерти".
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:09, ред.
Хорошо, когда есть эталон бесхребетности - ничего не могут в атаке, в защите в принципе не умеют, после 0-2 вообще опустили лапки и стали мечтать о втором месте в БЛ любимом, видимо)

Ещё и Мбаппе просто спас шмелей от разгрома, один выход за другим порол))

В общем, с 4тым местом в группе понятно, черно-белые лузеры его не отдадут. У "Касла" хоть защита есть.
Гость
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