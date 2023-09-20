ПСЖ одержал победу над «Боруссией» Дортмунд

ПСЖ обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На 49-й минуте первый гол в игре забил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе с пенальти. На 58-й минуте Ашраф Хакими удвоил преимущество хозяев поля.
|Пари Сен-Жермен2 : 0Боруссия
|Матч завершен
ПСЖ обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На 49-й минуте первый гол в игре забил нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе с пенальти. На 58-й минуте Ашраф Хакими удвоил преимущество хозяев поля.
Ещё и Мбаппе просто спас шмелей от разгрома, один выход за другим порол))
В общем, с 4тым местом в группе понятно, черно-белые лузеры его не отдадут. У "Касла" хоть защита есть.
Ещё и Мбаппе просто спас шмелей от разгрома, один выход за другим порол))
В общем, с 4тым местом в группе понятно, черно-белые лузеры его не отдадут. У "Касла" хоть защита есть.