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«Барселона» разгромила «Антверпен»

сегодня, 00:11
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 0Логотип футбольный клуб АнтверпенАнтверпенМатч завершен

«Барселона» обыграла «Антверпен» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 11-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Барселоны» Жоау Феликс. На 19-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество хозяев. На 22-й минуте защитник Йелле Батайлле забил автогол. На 54-й минуте Гави забил четвертый гол, а на 66-й минуте Жоау Феликс установил точку в матче, оформив дубль.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 06:41
Такой исход был вполне прогнозируемым.
112910415
112910415
сегодня в 06:04
пусть нынче всё будет хорошо
salleeh
salleeh
сегодня в 05:56
Если Феликс такими темпами будет забивать, то «Лавандоский» уйдет в СА…)))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ e83r4sjk7d6a (раскрыть)
сегодня в 03:33
Для первого раза и с учётом того что это не сказать чтобы самый сильный футбольный клуб Бельгии и четвёртое место сойдёт, но желательно хотя бы с небольшим количеством заработанных очков.
e83r4sjk7d6a
e83r4sjk7d6a
сегодня в 03:31
Антверпен нынче явно случайный пассажир в ЛЧ
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:59
Нет, наш отдел и отдел редакторов не причастен к рекламе на сайте, поэтому, к сожалению, нет возможности помочь чем-то в этом плане. Возможно поможет блокировщик рекламы, если сильно мешает реклама на сайте, либо другой браузер.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:48
Ну тут даже не пришлось ходить к бабке гадалке, чтобы понять кто в этом противостоянии является явным фаворитом. С ЗАСЛУЖЕННОЙ ПОБЕДОЙ БАРСЕЛОНА !
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 00:39
Здравствуйте! Спасибо за ответ. Получается, редактор за это отвечает?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:36
Здравствуйте.

Редакция не имеет отношения к рекламе, поэтому ничем не можем помочь.

Технические вопросы не относятся к модерированию.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:28
Не спорю) Очень может быть, если конечно у остальных клубов не настанет спад перед игрой с Барселоной))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:27
Соккер, что за мода пошла, ставить бесконечную рекламу в месте для комментариев? Неужели надо купить какой-то премиум, чтоб нормально смотреть комментарии?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:26
И в этом году провалятся, но хоть из группы выйдут))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:25
С долгожданной победой в Лиге Чемпионов УЕФА, Барселону и болельщиков этого клуба. Бельгийский клуб Антверпен конечно не тот соперник, которому стоит рассуждать по поводу игры каталонского клуба. Но победа Лиге Чемпионов важна. Я уже забыл, когда Барселона в последний раз выигрывал в Лиге Чемпионов. Потому, что уже несколько лет они проваливаются в этом турнире.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:19
Феликс хорош ..
balalay
balalay
сегодня в 00:16
никто ничего иного и не ждал
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:15
Если уж даже Феликс дубль делает, "Антверпен" действительно слаб) Я вообще уже забыл, что он забивать умеет)
Гость
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