«Барселона» разгромила «Антверпен»

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сегодня, 00:11

«Барселона» обыграла «Антверпен» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 11-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Барселоны» Жоау Феликс. На 19-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество хозяев. На 22-й минуте защитник Йелле Батайлле забил автогол. На 54-й минуте Гави забил четвертый гол, а на 66-й минуте Жоау Феликс установил точку в матче, оформив дубль.