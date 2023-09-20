У МЮ могут не появиться новые владельцы из-за неудачного старта сезона

«Манчестер Юнайтед» неудачно начал новый сезон в Английской Премьер-Лиге.
После 5-го тура «красные дьяволы» занимают 13-е место в АПЛ. Плохое начало сезона МЮ оказывает негативное влияние на процесс потенциальной покупки клуба, поскольку заинтересованные стороны еще менее склонны удовлетворить запрашиваемую владельцами цену.
Вудворд в этом плане был гений. Арнольд хоть и больше шарит в футболе, но не факт, что будет так же тащить клуб в финансовом плане, а в футболе как выяснилось все же один из Глейзеров напрямую решает кого брать кого нет, так что будущее становится все туманее. Премьер лига растет с бешеной скоростью, Ньюкасл, Астон Вилла уже полноправные топ-8, ещё 2-3 команды и будет совсем туго. Я уж не говорю о конкуренции с Реалом, Барсой - они со своими стадионами переходят в новую эру суперклубов, Сити, Бавария - по футбольным причинам. И сейчас выяснилось, что если дать Тоттенхэму нападающего - то это суперперспективный коллектив с современным стадионом и нужды экономить у них уже не будет. Конечно запас ещё есть, но глобальная ситуация 23/24 хуже, чем 13/14. Нужно отдать клуб тем, кто готов его вернуть в соперничество за звания лучшего клуба мира, а так сдаём позиции за позициями
Вудворд в этом плане был гений. Арнольд хоть и больше шарит в футболе, но не факт, что будет так же тащить клуб в финансовом плане, а в футболе как выяснилось все же один из Глейзеров напрямую решает кого брать кого нет, так что будущее становится все туманее. Премьер лига растет с бешеной скоростью, Ньюкасл, Астон Вилла уже полноправные топ-8, ещё 2-3 команды и будет совсем туго. Я уж не говорю о конкуренции с Реалом, Барсой - они со своими стадионами переходят в новую эру суперклубов, Сити, Бавария - по футбольным причинам. И сейчас выяснилось, что если дать Тоттенхэму нападающего - то это суперперспективный коллектив с современным стадионом и нужды экономить у них уже не будет. Конечно запас ещё есть, но глобальная ситуация 23/24 хуже, чем 13/14. Нужно отдать клуб тем, кто готов его вернуть в соперничество за звания лучшего клуба мира, а так сдаём позиции за позициями
Единственная преграда -это нынешние владельцы клуба
Единственная преграда -это нынешние владельцы клуба