Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

У МЮ могут не появиться новые владельцы из-за неудачного старта сезона

вчера, 20:04

«Манчестер Юнайтед» неудачно начал новый сезон в Английской Премьер-Лиге.

После 5-го тура «красные дьяволы» занимают 13-е место в АПЛ. Плохое начало сезона МЮ оказывает негативное влияние на процесс потенциальной покупки клуба, поскольку заинтересованные стороны еще менее склонны удовлетворить запрашиваемую владельцами цену.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Челси» может получить дополнительные средства размером 400 млн фунтов
Сегодня, 10:41
СлухиТерри с партнёрами планирует купить 10% акций «Челси»
Вчера, 08:58
Клубы РПЛ из-за отстранения со стороны УЕФА потеряли около 100 млн евро
19 сентября
Стало известно, сколько российские клубы заработали в турнирах УЕФА
19 сентября
Ушли Малком, Захарян и Зайнутдинов. Футбольные потери РПЛ этого лета
15 сентябряВадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии6
ОфициальноУ «Эвертона» сменился владелец
15 сентября
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:46
Покупают в данном случае бренд, да и чем хуже команда играет, тем дешевле можно приобрести.
Вудворд в этом плане был гений. Арнольд хоть и больше шарит в футболе, но не факт, что будет так же тащить клуб в финансовом плане, а в футболе как выяснилось все же один из Глейзеров напрямую решает кого брать кого нет, так что будущее становится все туманее. Премьер лига растет с бешеной скоростью, Ньюкасл, Астон Вилла уже полноправные топ-8, ещё 2-3 команды и будет совсем туго. Я уж не говорю о конкуренции с Реалом, Барсой - они со своими стадионами переходят в новую эру суперклубов, Сити, Бавария - по футбольным причинам. И сейчас выяснилось, что если дать Тоттенхэму нападающего - то это суперперспективный коллектив с современным стадионом и нужды экономить у них уже не будет. Конечно запас ещё есть, но глобальная ситуация 23/24 хуже, чем 13/14. Нужно отдать клуб тем, кто готов его вернуть в соперничество за звания лучшего клуба мира, а так сдаём позиции за позициями
minai
minai ответ XtraDigger (раскрыть)
вчера в 21:56
Да хрен их знает.
XtraDigger
XtraDigger ответ minai (раскрыть)
вчера в 21:47
Шютка за 300?
minai
minai
вчера в 21:09
Мож Газпром и купит 14ков ?
shlomo
shlomo
вчера в 20:59
Еще в прошлом году нужно было бы что то менять.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:48
Шейх Джассим все еще хочет купить «Манчестер «Юнайтед» несмотря на то, что процесс продажи затянулся на десять месяцев.
Единственная преграда -это нынешние владельцы клуба
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 