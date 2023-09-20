У МЮ могут не появиться новые владельцы из-за неудачного старта сезона

«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (23.09.2023) В шестом туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Бернли». Предлагаем

«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч АПЛ (23.09.2023) В шестом туре АПЛ «Манчестер Сити» встретится с «Ноттингем Форест» на своем