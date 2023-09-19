Клубы РПЛ из-за отстранения со стороны УЕФА потеряли около 100 млн евро

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вчера, 13:55

Если бы российские клубы участвовали в еврокубках в сезонах 22/23 и 23/24, то заработали бы минимум 84 миллиона 500 тысяч евро. Данная сумма включает в себя выплаты за участие в определённых стадиях еврокубков, а также доход от трансляций. Больше всех заработал бы «Зенит» — 65 миллионов 500 тысяч евро.

Отметим, что сумма выплат от УЕФА клубам РПЛ за два сезона еврокубков в реальности могла бы быть более 100 миллионов евро. Так как дополнительным пунктом оплачиваются победы, ничьи и проход в следующий раунд турнира.