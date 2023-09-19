Клубы РПЛ из-за отстранения со стороны УЕФА потеряли около 100 млн евро

Если бы российские клубы участвовали в еврокубках в сезонах 22/23 и 23/24, то заработали бы минимум 84 миллиона 500 тысяч евро. Данная сумма включает в себя выплаты за участие в определённых стадиях еврокубков, а также доход от трансляций. Больше всех заработал бы «Зенит» — 65 миллионов 500 тысяч евро.
Отметим, что сумма выплат от УЕФА клубам РПЛ за два сезона еврокубков в реальности могла бы быть более 100 миллионов евро. Так как дополнительным пунктом оплачиваются победы, ничьи и проход в следующий раунд турнира.
Ранее сообщалось, сколько УЕФА выплатил российским клубам за последние 10 лет.
Вот если положить руку на сердце, то непонятно зачем эта статья с цифрами, если итак понятно что этих доходов уже не будет никогда. Это из серии ах если бы у меня был мильярд долларов как было бы здорово, тока нету мильярда... Ну а так что, Российский футбол потерял выход в футбольную цивилизацию с неясными горизонтами и условиями возвращения. Какие-то 80 ломтей в сравнении с этим - копьё...
Вот если положить руку на сердце, то непонятно зачем эта статья с цифрами, если итак понятно что этих доходов уже не будет никогда. Это из серии ах если бы у меня был мильярд долларов как было бы здорово, тока нету мильярда... Ну а так что, Российский футбол потерял выход в футбольную цивилизацию с неясными горизонтами и условиями возвращения. Какие-то 80 ломтей в сравнении с этим - копьё...