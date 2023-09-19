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Клубы РПЛ из-за отстранения со стороны УЕФА потеряли около 100 млн евро

вчера, 13:55

Если бы российские клубы участвовали в еврокубках в сезонах 22/23 и 23/24, то заработали бы минимум 84 миллиона 500 тысяч евро. Данная сумма включает в себя выплаты за участие в определённых стадиях еврокубков, а также доход от трансляций. Больше всех заработал бы «Зенит» — 65 миллионов 500 тысяч евро.

Отметим, что сумма выплат от УЕФА клубам РПЛ за два сезона еврокубков в реальности могла бы быть более 100 миллионов евро. Так как дополнительным пунктом оплачиваются победы, ничьи и проход в следующий раунд турнира.

Ранее сообщалось, сколько УЕФА выплатил российским клубам за последние 10 лет.

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Зенит
Источник: sport-express.ru Фото: сайт РФС
Стало известно, сколько российские клубы заработали в турнирах УЕФА
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Хиромант
Хиромант ответ Hypnoz (раскрыть)
вчера в 21:29
    протон
    протон
    вчера в 21:12
    Думаю что не потеряли а в дальнейшем сохранили и приобрели. Хватало финансирования газпромом евро арены.
    pomor45
    pomor45 ответ shlomo2 (раскрыть)
    вчера в 20:06
    Кому-то хочется показать, как нам плохо без Европы. Только вот всёиз пальца высосано. Зенит и в лучшие успешные для него годы выступлений в ЕК получал вдвое меньше. К тому же, не привели сколько за это "удовольствие" надо внести взносов, которые платим и сейчас только за то, чтобы нам оставили никому не нужное место в рейтинге УЕФА. Зачем платим? Отдайте эти деньги клубам, которые УЕФА обделило своими санкциями. Пусть даже и всем, кроме Зенита, если уж считаете, что ему довольствия Газпрома достаточно.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 19:18
    а "это государство внутри страны" давно создано. У Газпрома есть сой авиаотряд (16 самолетов), свои резиденции, своя власть ( ГД и Правительство), свои деньги и главное, свои законы и в спорте, и в медиа, и в жизни. Увы , такова реальность.
    Твой Арсен
    Твой Арсен
    вчера в 18:42
    Увидел слова "Зенит" и "заработать" в одном предложении - надел очки...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 18:11, ред.
    Я пойду ещё дальше. Играй росклубы в еврокубках сейчас было бы то же самое, как с Нефтчи, с Ракувом, с Бней Йегудой и другими "европейскими грандами".
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 17:22, ред.
    Это в целом лишь верхушка айсберга, ведь тот же "Газпром" что только не делает, строит от школ (для детей из "Газпрома") до спортцентров, причём утверждается, что это национальное достояние, но у нас в ПГТ они снесли стадион, на котором могли играть все, и вместо него построили спорткомплекс (рядом с другим спорткомплексом, который принадлежит городу) с конским ценником.

    Почему они не занимаются исключительно профильной деятельностью, а по своему (!!!) усмотрению строят с доходов, вместо того, чтобы возвращать их в бюджет, различные коммерческие объекты и на них зарабатывают и при этом в популистском стиле высказываются, что это "Газпром - детям" (не уточняя, что детям сотрудников) и т.п.? Я тоже могу магазин открыть и туда будет ходить народ, это не будет значить, однако, что я что-то сделал для страны.

    И конфликт интересов тут огромный, например, в Зеленогорске (на берегу Финского залива) они сейчас хотят убрать заповедник, чтобы построить элитный яхт-клуб, в Питере построили в этом году самую дорогую школу в стране (для детей из "Газпрома") и т.п., хватит уже создавать своё элитное государство внутри России, я бы сказал.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 17:15
    В том то и трагедия, что это менеджеры ГОС монополий. Т.е на потеху тратятся деньги из бюджета.
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 17:00
    В одном заголовке вся суть нынешнего, отечественного футбола. У футбольного руководства страны на первом месте стоит финансовая прибыль, а уже где-то там позади спортивные достижения, победы и свершения.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 16:36
    Я бы по другому сказал - играй сейчас Зенит в еврокубках то были бы очередный осеры, брюги, апоэлы, вильреалы и другой стыд.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 15:59
    Если бы, да кабы. Кабы бабушка была б не бабушкой, то была бы она дедушкой. Если бы клубы действительно потеряли, вот играли играли, и потеряли, то было бы обидно. Но как можно потерять то, к чему никакого отношения не имели. Российские клубы не играли, поэтому ничего не имели, а значит и терять было нечего.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 15:52
    На "нет" и суда нет.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 15:22
    Может оно и к лучшему такое положение вещей. Хоть ясно, кто есть кто в полный контакт. Одно можно сказать, что играй росклубы в еврокубках, команда ЕЛГ не болталась бы сейчас на 7-ом месте. Самары не было бы в тройке, как и возможно Урала в пятерке.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 14:41
    Если бы они были бизнес-проектами, а не развлечениями для менеджеров монополий, это имело бы смысл, а так какая разница, "Зенит" сущствует не чтобы зарабатывать деньги, а чтобы тратить их на потеху Миллера. Ровно как и все остальные за исключением КС.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 14:25
    "Когда мы будем делить наши деньги?"(с) Паниковский.

    Вот если положить руку на сердце, то непонятно зачем эта статья с цифрами, если итак понятно что этих доходов уже не будет никогда. Это из серии ах если бы у меня был мильярд долларов как было бы здорово, тока нету мильярда... Ну а так что, Российский футбол потерял выход в футбольную цивилизацию с неясными горизонтами и условиями возвращения. Какие-то 80 ломтей в сравнении с этим - копьё...
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 14:21
    Невеликие деньги.
    Счёт Газпрому отправьте, он оплатит.
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 14:10
    Спартак с 1го места из группы смерти вышел,а Зенит как обычно слился.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 14:01
    К чему эти фантазии!? Заработали бы? Скорее получили бы. И то не факт
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