Впервые за 5 лет летний трансферный баланс РПЛ не отрицательный

Впервые за 5 сезонов летний трансферный баланс РПЛ оказался положительным.
За последние 10 лет наиболее прибыльным оказался сезон 2015/16 (+34.6 млн евро), а убыточным — 2019/20 (-181.3 млн евро).
Впервые за 5 сезонов летний трансферный баланс РПЛ оказался положительным.
За последние 10 лет наиболее прибыльным оказался сезон 2015/16 (+34.6 млн евро), а убыточным — 2019/20 (-181.3 млн евро).
В целом, трансферный баланс РПЛ за последние лет пятнадцать вообще достаточно смешной и отражает реалии лиги, потому что год от года он колеблется от "потрачено 280 миллионов" до "потрачено 40 миллионов", а в рекордный год по продажам и покупкам (13/14 сезон) почти все продажи составила распродажа "Анжи" и скупка "Динамо".
Если продажи год от года отличаются в 8 раз, понятно, что лига зависит в основном от нескольких супербогатых клубов (относительно других). В ином случае продажи год от года должны быть выравнены.
В целом, трансферный баланс РПЛ за последние лет пятнадцать вообще достаточно смешной и отражает реалии лиги, потому что год от года он колеблется от "потрачено 280 миллионов" до "потрачено 40 миллионов", а в рекордный год по продажам и покупкам (13/14 сезон) почти все продажи составила распродажа "Анжи" и скупка "Динамо".
Если продажи год от года отличаются в 8 раз, понятно, что лига зависит в основном от нескольких супербогатых клубов (относительно других). В ином случае продажи год от года должны быть выравнены.
Это много, но не совсем так, что "один Зенит одной продажей Малкома всю кассу сделал, а остальные никого и ничего". Есть и другие, преуспевшие в продажах.
Это много, но не совсем так, что "один Зенит одной продажей Малкома всю кассу сделал, а остальные никого и ничего". Есть и другие, преуспевшие в продажах.