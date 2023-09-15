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Впервые за 5 лет летний трансферный баланс РПЛ не отрицательный

вчера, 11:15

Впервые за 5 сезонов летний трансферный баланс РПЛ оказался положительным.

За последние 10 лет наиболее прибыльным оказался сезон 2015/16 (+34.6 млн евро), а убыточным — 2019/20 (-181.3 млн евро).

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Все комментарии
YVG
YVG
вчера в 19:22
Один Малклом спас РПЛ от отрицательного баланса.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:45, ред.
Баланс показал траты на чемпионства Семака.
И тут ещё зарплаты не указаны.
И да,нас ждёт, уже идёт,самый скучный сезон
Малком уехал делать отрицательный сезон СА
протон
протон
вчера в 12:35
Все говорят про Малкома, однако его трансфер - это чуть меньше половины общей суммы, и кроме того выделяется Динамо: Захарян, Шиманьски, Моро и Сазонов суммарно на 28 миллионов были проданы (и по ним ещё и проценты от следующей перепродажи предусмотрены).
Это много, но не совсем так, что "один Зенит одной продажей Малкома всю кассу сделал, а остальные никого и ничего". Есть и другие, преуспевшие в продажах.
lotsman
lotsman
вчера в 12:14
Ну хоть что то положительное в РПЛ.
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:00
смешные цифры
26 лямов в плюсе из-за пары футболистов
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:58
Учитывая, что половину всего дохода РПЛ составила шальная продажа Малкома арабам, сложно это как-то трактовать.

В целом, трансферный баланс РПЛ за последние лет пятнадцать вообще достаточно смешной и отражает реалии лиги, потому что год от года он колеблется от "потрачено 280 миллионов" до "потрачено 40 миллионов", а в рекордный год по продажам и покупкам (13/14 сезон) почти все продажи составила распродажа "Анжи" и скупка "Динамо".

Если продажи год от года отличаются в 8 раз, понятно, что лига зависит в основном от нескольких супербогатых клубов (относительно других). В ином случае продажи год от года должны быть выравнены.
LOpp
LOpp
вчера в 11:57, ред.
спасибо россиянину Малкомову Филиппу Семеновичу за положительный баланс.
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