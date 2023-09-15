Впервые за 5 лет летний трансферный баланс РПЛ не отрицательный

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вчера, 11:15

Впервые за 5 сезонов летний трансферный баланс РПЛ оказался положительным.

За последние 10 лет наиболее прибыльным оказался сезон 2015/16 (+34.6 млн евро), а убыточным — 2019/20 (-181.3 млн евро).