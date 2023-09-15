Ушли Малком, Захарян и Зайнутдинов. Футбольные потери РПЛ этого лета

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вчера, 19:19

Уникальный год, даже удалось заработать.

У клубов РПЛ после трансферного окна положительный баланс, что случилось впервые за пять лет. Шесть раз за последние десять летних трансферных окон баланс был отрицательным, однажды убытки составили 180 миллионов евро. Сейчас не побили рекорд лета 2015-го, когда заработали на 35 млн евро больше, чем потратили, но разница неплохая. И на общий показатель существенно повлиял один аномальный трансфер.

Малком из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

За игрока, который стоит на рынке около 30 млн евро, саудовские шейхи отдали 60 миллионов. Трансфер Малкома сгенерировал почти 50 % доходов всех шестнадцати клубов РПЛ за лето. Так что нельзя заявить о смене курса, гранды не распродали самых ценных игроков. Поэтому в десятке самых дорогих продаж в РПЛ Медина и Карраскаль, которые остались в чемпионате. Малком уехал, и это потеря для «Зенита», ведь прямой замены не нашли. Перешли на схему «3-5-2», в атаке за два места сражаются Мантуан, Мостовой, Изидор, Сергеев и Кассьерра. Все в этой пятерке слабее, чем вингер сборной Бразилии. Малком мгновенно заиграл в Саудовской Аравии, а для отъезда у него было 20 миллионов причин – это годичная зарплата в новом клубе. Поскольку у вингера российский паспорт, то формально это самый дорогой футболист с таким документом в истории.

Арсен Захарян из «Динамо» в «Реал Сосьедад»

Сумма трансфера – 13 миллионов евро. Захарян в 20 лет был ценным лотом на европейских торгах. Сначала за ним пришли из «Челси». Лондонцы боялись реакции фанатов АПЛ на переход игрока сборной России, устраивали атакующего хавбека «Динамо» в «Страсбур», дочерний клуб, который тоже выкупила контора Тодда Боэли. Не получилось. Дальше включился «Лацио», но сделку зарубил Сарри. Тренеру показалось, что Захарян не заиграет. А потом все вспомнили, что «Реал Сосьедад» первым занял очередь. Захарян рад трансферу, показывает технику на тренировках. Желаем Арсену успехов в Примере и Лиге чемпионов.

Себастьян Шиманьски из «Динамо» в «Фенербахче»

Странно, что 24-летний поляк, который стал чемпионом Нидерландов с «Фейеноордом», не остался в привычном клубе. Причина в финансах. Атакующий хавбек принес «Динамо» 9,75 млн евро, что неплохо по нынешним условиям торговли с клубами РПЛ . «Фенербахче» предложил солидные деньги, а в Москве не сомневались в денежном переводе из Турции. На новом месте Себастьян прижился мгновенно. Помогает ему Тадич, бывший капитан «Аякса», и великолепный боснийский ветеран Джеко, который недавно сыграл в финале ЛЧ за «Интер». Поляк в основе. Жаль, что РПЛ потеряла плеймейкера год назад, а теперь расстались официально.

Бахтиёр Зайнутдинов из ЦСКА в «Бешикташ»

Казах не скрывал желания сыграть в зарубежных лигах. Долгое время его вели итальянские клубы, но у «армейцев» настрой, что и у «Динамо». Кто из покупателей предложит больше денег, тот получит контракт с футболистом. Зайнутдинов у тренера Федотова поиграл на левом фланге и даже в центре обороны. А теперь казах переместился в основу «Бешикташа» за 4,5 млн евро. Команда Шенола Гюнеша прошла киевское «Динамо» в Лиге Конференций, латераль выбрал еврокубки, вот его футбольная мотивация. Пока все игроки в этом списке отличные, каждый это потеря для РПЛ .

Саба Сазонов из «Динамо» в «Торино»

Грузинский защитник, воспитанник «Зенита» и игрок «Динамо», давно мечтал уехать. Сазонов подыскивал команду тщательно, поэтому отказался от банальных вариантов в средних лигах. Скауты «Торино» прекрасно знают российский рынок, изучали игру Миранчука и Влашича чуть раньше. Заметили Сазонова, который также выступает за сборную Грузии. С учетом возвращения Бальбуэны для «Динамо» этот уход не такая существенная потеря, вроде Захаряна. Желаем Сабе успехов, будет редким петербуржцем по месту рождения в Серии А.

Кристиан Рамирес из «Краснодара» в «Ференцварош»

Здесь был зов сердца. Жена Рамиреса попросила покинуть РПЛ . Аника Ваго – венгерская модель, устала мотаться между Краснодаром и Будапештом. Тем более, теперь путь усложнен, потому что в южный город нельзя попасть самолетом. Рамирес уже играл за «Ференцварош», а теперь латераля ждал в Венгрии тренер Черчесов. Но знакомство получилось коротким, ведь после сенсационного вылета венгров из ЛЧ от клуба с Фарерских островов российского наставника отправили в отставку. Но Рамирес в Будапеште, а у «Краснодара» новые латерали.

Макс Кофрие и Шамар Николсон из «Спартака» в «Клермон»

Бельгиец и ямаец ушли в один клуб. Кофрие мог выступить «скаутом», поскольку универсальный защитник провел время в аренде в «Клермоне», прежде чем его контракт выкупили. Теперь по знакомому пути отправился центральный форвард. Николсон не заиграл в основе «Спартака», где есть Соболев, пересидел в Москве. Ни один видный клуб его не захотел подписывать. Зато Шамар приглянулся французам. Ушел в аренду, невзирая на попытку «красно-белых» заработать на этом расставании. Кофрие и Николсон точно не потери для РПЛ и «Спартака».

Далер Кузяев из «Зенита» в «Гавр»

Формально Кузяев ушел свободным агентом, но понятно, что ассоциируется именно с «Зенитом». Благодаря выступлениям за петербуржцев на разных позициях Далер заслужил себе репутацию в Европе. Теперь новичок Лиги 1 «Гавр» подписал с ним контракт и не пожалели. Хавбек сразу в основе, забивает мячи и может со временем стать лидером команды. Теперь не только Головин во Франции, но также его коллега по сборной. Ветеран Кузяев мгновенно показал, что умеет, и это здорово.