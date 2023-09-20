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Терри с партнёрами планирует купить 10% акций «Челси»

вчера, 08:58

Экс-защитник «Челси» Джон Терри намерен вместе с партнёрами приобрести 10% акций лондонского клуба.

Инвесторы хотят использовать онлайн-платформу PrimaryBid, гендиректор которой болеет за «синих» и имеет абонемент на сезон. Цель — привлечение фанатских инвестиций.

Компания Ares Management, которая интересуется «Манчестер Юнайтед», также изучает возможность сотрудничества с «Челси». Совладелец «синих» Тодд Боэли готов использовать эти средства на строительство арены, реконструкцию клубной базы и расширение своего мультиклубного проекта.

«Челси» идет на 14-м месте в АПЛ.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:48
Ситуация в Челси что-то напоминает, до боли знакомое, но масштаб не тот …
Tex
Tex ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:32
10% акций убыточного предприятия могут стоить сотни миллиардов долларов. Тесла вам прекрасный пример (много лет была убыточна)...
112910415
112910415
вчера в 11:08
помочь, спасти, вернуть славу ...
молодец, хвала ему !
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
вчера в 10:25, ред.
Почему инвесторы не смотрят на Бенфику, Порту, БД
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 09:44
Лучше бы Спартак купил, легенда красно-белых всё-таки.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:31
Абрамович видимо в шоке. Ну и кто тут хитрый еврей?....:))))
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:29
Что толку с 10% акций, убыточного предприятия. Челси загубили как бренд.
Четырнадцатое место, то-ли ещё будет. Очень жаль, что такой клуб идёт в тартарары. Новое руководство под предводительством Боули ,просто убивают этот некогда успешный проект со страшной силой и скоростью. Менеджерский состав просто непонятная история, сборище спекулянтов, которые только и знают как что-то купить и потом продать, но точно эти люди не про футбол. Незнаю долго ли ещё такой процесс и проект будет оставаться на плаву в АПЛ, но нужны координальные изменения, пока ещё что-то можно изменить и исправить. Может быть Терри и К° именно этого и хотят, посмотрим .
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:23
Это его родной клуб,хочет поучавстовать.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 09:20
10 процентов это очень много,он и без партнёров может себе позволить этот кусочек пирога!
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