Терри с партнёрами планирует купить 10% акций «Челси»

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вчера, 08:58

Экс-защитник «Челси» намерен вместе с партнёрами приобрести 10% акций лондонского клуба.

Инвесторы хотят использовать онлайн-платформу PrimaryBid, гендиректор которой болеет за «синих» и имеет абонемент на сезон. Цель — привлечение фанатских инвестиций.

Компания Ares Management, которая интересуется «Манчестер Юнайтед», также изучает возможность сотрудничества с «Челси». Совладелец «синих» готов использовать эти средства на строительство арены, реконструкцию клубной базы и расширение своего мультиклубного проекта.