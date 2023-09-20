Терри с партнёрами планирует купить 10% акций «Челси»

Экс-защитник «Челси» Джон Терри намерен вместе с партнёрами приобрести 10% акций лондонского клуба.
Инвесторы хотят использовать онлайн-платформу PrimaryBid, гендиректор которой болеет за «синих» и имеет абонемент на сезон. Цель — привлечение фанатских инвестиций.
Компания Ares Management, которая интересуется «Манчестер Юнайтед», также изучает возможность сотрудничества с «Челси». Совладелец «синих» Тодд Боэли готов использовать эти средства на строительство арены, реконструкцию клубной базы и расширение своего мультиклубного проекта.
«Челси» идет на 14-м месте в АПЛ.
Четырнадцатое место, то-ли ещё будет. Очень жаль, что такой клуб идёт в тартарары. Новое руководство под предводительством Боули ,просто убивают этот некогда успешный проект со страшной силой и скоростью. Менеджерский состав просто непонятная история, сборище спекулянтов, которые только и знают как что-то купить и потом продать, но точно эти люди не про футбол. Незнаю долго ли ещё такой процесс и проект будет оставаться на плаву в АПЛ, но нужны координальные изменения, пока ещё что-то можно изменить и исправить. Может быть Терри и К° именно этого и хотят, посмотрим .
Четырнадцатое место, то-ли ещё будет. Очень жаль, что такой клуб идёт в тартарары. Новое руководство под предводительством Боули ,просто убивают этот некогда успешный проект со страшной силой и скоростью. Менеджерский состав просто непонятная история, сборище спекулянтов, которые только и знают как что-то купить и потом продать, но точно эти люди не про футбол. Незнаю долго ли ещё такой процесс и проект будет оставаться на плаву в АПЛ, но нужны координальные изменения, пока ещё что-то можно изменить и исправить. Может быть Терри и К° именно этого и хотят, посмотрим .