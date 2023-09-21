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«Челси» может получить дополнительные средства размером 400 млн фунтов

вчера, 10:41

«Челси» может получить до 400 миллионов фунтов стерлингов в качестве нового финансового вливания.

Клуб потратил внушительные суммы на трансферы, но пока что это не приносит желаемого результата. По этой причине «синие» хотят заручиться поддержкой со стороны американской фирмы Ares Management. На данный момент невозможно сказать, на какую долю акций клуба претендует данное объединение. Точная сумма возможных инвестиций пока что также не установлена.

Ранее сообщалось, что экс-защитник «Челси» Джон Терри с партнёрами планирует купить 10% акций «Челси».

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Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 21:20
Финансовый фейрплей? Не, не слышали)
Igo0rek
Igo0rek ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:16
Я знаю 100% схему, при которой статус окна вообще будет неважен)
memphis
memphis
вчера в 15:30
Челси после Абрамовича и Грановский всё...
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 14:17
Барсе нужно брать курсы у Челси как деньги мутить))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:32
Лет через 5 получите суды за жизу не по средствам, хорошо хоть титулов в последние годы нет - отбирать нечего
протон
протон
вчера в 13:27
Не имею вообще никакого финансового образования, поэтому думаю как обычный болельщик, зачем? Я понимаю что в США спорт устроен под зрителя, там даже из МЛС вылететь нельзя, всё отдано рекламе, обслуживанию и т.д. Мне кажется в Европе всё по другому. Ситуация в клубе другая сейчас чтоб вкладывать в него бешеные деньги, в первую часть надо менять всю администрацию которая будет думать о развитии а не о доходе в данный период времени, не понимаю не ужели их прошлый сезон ни чему не научил и начало этого.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 12:54
Хорошо живут пенсионеры!
shlomo
shlomo
вчера в 12:26
А зачем Челси деньги, если они не умеют их грамотно тратить?????
112910415
112910415
вчера в 12:26
почему-то деньги нужны всем
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 11:05
Почему нет желаемых результатов? Сколько денег потратили, на выходе пшик.
МЮ сколько потратил? Почему не тянет клуб?

Нужен крутой тренер, а он есть только у МС.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:57
Правильно! Еще нужны игроки))
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