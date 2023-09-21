«Челси» может получить дополнительные средства размером 400 млн фунтов

1695282103

вчера, 10:41

«Челси» может получить до 400 миллионов фунтов стерлингов в качестве нового финансового вливания.

Клуб потратил внушительные суммы на трансферы, но пока что это не приносит желаемого результата. По этой причине «синие» хотят заручиться поддержкой со стороны американской фирмы Ares Management. На данный момент невозможно сказать, на какую долю акций клуба претендует данное объединение. Точная сумма возможных инвестиций пока что также не установлена.

Ранее сообщалось, что экс-защитник «Челси» Джон Терри с партнёрами планирует купить 10% акций «Челси».