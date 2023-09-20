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«Арсенал» разгромил ПСВ в Лиге чемпионов

вчера, 23:54
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВМатч завершен

«Арсенал» обыграл ПСВ (4:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 8-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. На 20-й минуте Леандро Троссард удвоил преимущество хозяев поля. На 38-й минуте Габриэл Жезус довёл счёт до разгромного. На 70-й минуте Мартин Эдегор отправил четвёртый гол в ворота ПСВ.

В следующем матче ЛЧ «Арсенал» сыграет против «Ланса», а ПСВ — против «Севильи».

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Стадион «Эмирейтс»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Арсенал»
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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:15
ПСВ выносить много и не надо было а так с победой порадовали
DXTK
DXTK
сегодня в 08:33
Слишком легко далась Арсеналу победа, теперь главное дальше не расслабиться.
протон
протон
сегодня в 06:00
Отличная игра.
Из всех больше всего запомнился Райя с его пасами. На любую дистанцию почти всегда в ноги, это было шедеврально. Также отмечу выбор позиции, из-за чего все удары ПСВ становились почти всегда легкой добычей.
Однозначно топчик. Видно, что Артета хотел этот матч выиграть любой ценой. Нужно было вернуться в ЛЧ с теплым чувством, слава Богу получилось, лишь бы осталось сил на ТТХ...
6q2svywq2gkt
6q2svywq2gkt
сегодня в 05:35
Другого от Арсенала и не ждал
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:53
Троссар хорош.. Хаверц бесполезен..
Capral
Capral
сегодня в 00:20
Павел и Саркис, вас, обоих, как самых пламенных болельщиков Арсенала- с разгромной победой вашего любимого клуба!!!!!!! Рад за вас, Друзья!!!!!!! Так держать!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:01
Уверенный разгром! С победой Арсенал!))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:59
Хороший старт! Наконец-то мы в ЛЧ и вдобавок показываем неплохую игру)
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:57, ред.
Ну что же пушкари, с шикарным возвращением нас в ЛЧ!!!

Игра была сделана еще в первом тайме, а во втором Арсенал просто контролировал игру, выражаясь боксерским сленгом - "держал ПСВ на удобной для себя дистанции"!

Комфортный счет позволил Артете даже рано произвести замены, и снять с игры важных игроков, а те, кто не получали(или играют мало) минуты в АПЛ, получили их в ЛЧ!

Еще раз всех с победой!!!

Впереди дерби с Тоттенхэмом, ждемс...!
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