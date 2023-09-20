«Арсенал» разгромил ПСВ в Лиге чемпионов

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вчера, 23:54

«Арсенал» обыграл ПСВ (4:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.

На 8-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. На 20-й минуте Леандро Троссард удвоил преимущество хозяев поля. На 38-й минуте Габриэл Жезус довёл счёт до разгромного. На 70-й минуте Мартин Эдегор отправил четвёртый гол в ворота ПСВ .