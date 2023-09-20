«Арсенал» разгромил ПСВ в Лиге чемпионов

«Арсенал» обыграл ПСВ (4:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
На 8-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Арсенала» Букайо Сака. На 20-й минуте Леандро Троссард удвоил преимущество хозяев поля. На 38-й минуте Габриэл Жезус довёл счёт до разгромного. На 70-й минуте Мартин Эдегор отправил четвёртый гол в ворота ПСВ.
В следующем матче ЛЧ «Арсенал» сыграет против «Ланса», а ПСВ — против «Севильи».
Игра была сделана еще в первом тайме, а во втором Арсенал просто контролировал игру, выражаясь боксерским сленгом - "держал ПСВ на удобной для себя дистанции"!
Комфортный счет позволил Артете даже рано произвести замены, и снять с игры важных игроков, а те, кто не получали(или играют мало) минуты в АПЛ, получили их в ЛЧ!
Еще раз всех с победой!!!
Впереди дерби с Тоттенхэмом, ждемс...!
Игра была сделана еще в первом тайме, а во втором Арсенал просто контролировал игру, выражаясь боксерским сленгом - "держал ПСВ на удобной для себя дистанции"!
Комфортный счет позволил Артете даже рано произвести замены, и снять с игры важных игроков, а те, кто не получали(или играют мало) минуты в АПЛ, получили их в ЛЧ!
Еще раз всех с победой!!!
Впереди дерби с Тоттенхэмом, ждемс...!