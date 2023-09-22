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Де Хеа может завершить карьеру

вчера, 18:35

Вратарь Давид Де Хеа может завершить карьеру, если ему не поступит предложение стать основным вратарём топ-клуба.

По информации источника, испанец отклонил несколько вариантов, включая Саудовскую Аравию, поскольку деньги для него не являются главным мотиватором. Голкипер хотел бы играть за команду, способную решать самые большие задачи.

Де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» в июле.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:25
В "Зенит" его.
протон
протон
вчера в 21:03
Кого он обманывает, если челу не важны, что он тогда делал за 400к в неделю в МЮ. Ну подписал бы он новый контракт как кубковый вратарь, посидел бы с месяцок, посмотрел бы на Онану, а потом снова вернулся в основной состав, и в нему бы не было бы никаких вопросов, через пару лет спокойно бы закончил карьеру. Ему 100% не предлагали зарплату меньше чем 150-200к, даже после того как клуб решил изменить предложение, и однозначно там были бы хорошие бонусы за результаты
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:50
Уж на него в любом случае найдётся покупатель.
Ванечка
Ванечка
вчера в 19:17
Езжай к Саудитам... заработаешь хотя бы.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:47
Обидчивый малый, а я думал, что он футбол любит, а оказался обыкновенным нарциссом.
Вот увидите, будет играть ещё долго, особенно когда прижмёт.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:42
Какой из него основной вратарь.
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