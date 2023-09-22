Де Хеа может завершить карьеру

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вчера, 18:35

Вратарь может завершить карьеру, если ему не поступит предложение стать основным вратарём топ-клуба.

По информации источника, испанец отклонил несколько вариантов, включая Саудовскую Аравию, поскольку деньги для него не являются главным мотиватором. Голкипер хотел бы играть за команду, способную решать самые большие задачи.

Де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» в июле.