«Барселона» выиграла у «Сельты», забив в концовке матча

«Барселона» выиграла у «Сельты» в 6-м туре Ла Лиги (3:2).
Йорген Странд Ларсен вывел гостей вперед на 19-й минуте, Анастасиос Дувикас на 76-й удвоил преимущество команды. Роберт Левандовски сравнял счет, забив на 81-й и 86-й. Победным мячом хозяев отличился Жоау Канселу на 89-й минуте.
После матча «Барселона» лидирует в чемпионате (16 очков), «Сельта» занимает 17-ю строчку (4 балла).
PS Все преданных фанов Барсы с победой, и тех кто варит в команду и в Хави до конца........
PS Все преданных фанов Барсы с победой, и тех кто варит в команду и в Хави до конца........
Все таки класс игроков у Барсы выше, тут было бы стыдно проиграть.
Сельта не находится там, где нужно в турнирной таблице. Надеюсь ещё несколько игр и Сельта раскачается.
Все таки класс игроков у Барсы выше, тут было бы стыдно проиграть.
Сельта не находится там, где нужно в турнирной таблице. Надеюсь ещё несколько игр и Сельта раскачается.
Пас Феликса и гол Левы заставили игроков Сельты потерять равновесие, чем и воспользовалась Барса, быстро добили своего соперника. Радует, что новички влияют на игру очень положительно. Феликс в каждой игре что-то интересное выдаёт, надеюсь не сбавит темп.
Пас Феликса и гол Левы заставили игроков Сельты потерять равновесие, чем и воспользовалась Барса, быстро добили своего соперника. Радует, что новички влияют на игру очень положительно. Феликс в каждой игре что-то интересное выдаёт, надеюсь не сбавит темп.