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«Барселона» выиграла у «Сельты», забив в концовке матча

вчера, 21:32
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 2Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)СельтаМатч завершен

«Барселона» выиграла у «Сельты» в 6-м туре Ла Лиги (3:2).

Йорген Странд Ларсен вывел гостей вперед на 19-й минуте, Анастасиос Дувикас на 76-й удвоил преимущество команды. Роберт Левандовски сравнял счет, забив на 81-й и 86-й. Победным мячом хозяев отличился Жоау Канселу на 89-й минуте.

После матча «Барселона» лидирует в чемпионате (16 очков), «Сельта» занимает 17-ю строчку (4 балла).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:05
3 гола за 8 минут - букмекерская тема....
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 02:09
Однако!!! До 80 минуты летели 0:2, а в итоге - победа 3:2.
Вывод простой, есть порох в пороховницах у этой Барсы!!! И это очень хорошо. С победой!!!!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:46
Поздравляю болельщиков Барсы с победой! С волевой победой)
Проявили характер и добыли такую важную победу
3ton
3ton
вчера в 23:04
Надо включать рычаги и выкупать двух Жоау 😂
С четырех ног влетели и делают движ
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:28
71ливая Барса..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:17, ред.
Канселу передал привет Гвардиоле
А вообще респект, прям как МЮ во времена Фергюсона
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 22:08
Прекрасная, волевая победа лучшего клуба мира!
Пас Феликса и гол Левы заставили игроков Сельты потерять равновесие, чем и воспользовалась Барса, быстро добили своего соперника. Радует, что новички влияют на игру очень положительно. Феликс в каждой игре что-то интересное выдаёт, надеюсь не сбавит темп.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:56, ред.
Ничья в этом матче была бы справедливым результатом.
Все таки класс игроков у Барсы выше, тут было бы стыдно проиграть.
Сельта не находится там, где нужно в турнирной таблице. Надеюсь ещё несколько игр и Сельта раскачается.
DXTK
DXTK
вчера в 21:51
Сегодня Холанд и Левандовски кому то не дадут уснуть один затащил Сити второй камбекнул в игре с Сельтой.......

PS Все преданных фанов Барсы с победой, и тех кто варит в команду и в Хави до конца........
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 21:48
Думал, проиграют. Вырвать победу в такой ситуации, это уже показатель класса. За этой Барселлоной будет интересно посмотреть в Лиге чемпионов.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:48
Перевернули игру конкретно)) Хороший камбэк получился
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