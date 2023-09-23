«Манчестер Сити» в меньшинстве выиграл у «Ноттингем Форест»

«Манчестер Сити» выиграл у «Ноттингем Форест» в 6-м туре АПЛ (2:0).
Фил Фоден открыл счет на 7-й минуте. Эрлинг Холанд на 14-й удвоил преимущество команды. На 46-й минуте красную карточку получил Родри.
После матча «горожане» лидируют (18 очков), «лесники» расположились на 10-й строчке (7 баллов).
Но сити- это команда! И в меньшинстве довели дело до победы!! С победой горожан, уже 6-ой подряд в АПЛ))) дальше будет сложнее...
Но сити- это команда! И в меньшинстве довели дело до победы!! С победой горожан, уже 6-ой подряд в АПЛ))) дальше будет сложнее...
Владение мячом доходило до 82% в первом тайме.
Такое же владение было и на Бернабеу со сливками в ЛЧ в прошлом сезоне.
Кажется в нынешнем сезоне ему никто не помешает выиграть ушастого, ну разве что Барса может его обыграть. В новом сезоне от команды Хави ожидаю победы в ЛЧ. Да будет так!
Владение мячом доходило до 82% в первом тайме.
Такое же владение было и на Бернабеу со сливками в ЛЧ в прошлом сезоне.
Кажется в нынешнем сезоне ему никто не помешает выиграть ушастого, ну разве что Барса может его обыграть. В новом сезоне от команды Хави ожидаю победы в ЛЧ. Да будет так!