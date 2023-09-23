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«Манчестер Сити» в меньшинстве выиграл у «Ноттингем Форест»

вчера, 19:09
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем ФорестМатч завершен

«Манчестер Сити» выиграл у «Ноттингем Форест» в 6-м туре АПЛ (2:0).

Фил Фоден открыл счет на 7-й минуте. Эрлинг Холанд на 14-й удвоил преимущество команды. На 46-й минуте красную карточку получил Родри.

После матча «горожане» лидируют (18 очков), «лесники» расположились на 10-й строчке (7 баллов).

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Все комментарии
SonicStar
SonicStar ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 00:48
А где Холанд был в матче ЛЧ? Ах да, запорол несколько убойных моментов и был худшим игроком матча,как и в прошлом туре АПЛ
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
вчера в 23:45
Так и Барса пропускала, когда она была в ужасном состоянии. Та же Бавария от Барсы за тайм пропускала 4 мяча.
Скажи, кто-то ждал Интер в финале? Никто!
Когда-то и Порту с Монако играли в финале, и это не те далёкие времена, когда Ноттингем выигрывал два раза подряд кубок чемпионов.
Никто не знает кто может выстрелить, а большие клубы всегда быстро возвращаются.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 23:19
Ахах, ну да, Барса то сможет. Повезло Барсе, что Бавария сейчас не в форме, а то при очной встрече опять авоську мячей пропустили бы.

P.S.: я не хейтер Барселоны и рад, что вы смогли взять чемпионство спустя 4 года, но записывать Барсу в фавориты ЛЧ слишком рано
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 22:34
У чела снизу Интер возил Сити. Че по логике?

Владение мячом:
Манчестер Сити - 58%
Интер - 42%

Удары в створ:
Манчестер Сити - 4
Интер - 3
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga........... (раскрыть)
вчера в 22:00
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 21:54
    Тут бывает полно бесполезной информации которая не коментируется, но про клуб который впервые вышел в АПЛ ничего, даже не показывают с кем они играют. На мой взгляд администрация сайта поступает неправильно
    Agamaga...........
    Agamaga........... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 21:23
    С ушастым сидел от безысходности?
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 21:21
    Все равно, спад не долго ждать.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Agamaga........... (раскрыть)
    вчера в 21:16
    победу Сити, Пеп там сидел и краснел от безысходности
    Agamaga...........
    Agamaga........... ответ DXTK (раскрыть)
    вчера в 21:05
    Победит сильнейший!
    Agamaga...........
    Agamaga........... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 21:04
    Да мы видели победу Гвардиолы
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Agamaga........... (раскрыть)
    вчера в 20:58
    Это если только каталонить , а так Сити вылетит от Интера на раз два, что мы уже видели в финале
    DXTK
    DXTK ответ Agamaga........... (раскрыть)
    вчера в 20:54
    А если МС и Барселона встреться в финале лЧ будет интересно кто из местных фанов и за кого будут больть один тайм за гвардиолу второй за барсу. И что получится Пеп отдаст титул Хави или сам его заберет.......
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
    вчера в 20:09
    Ты может быть не в курсе, но новости пишут для комментариев и просмотров. Лутон не соберет ни того, ни другого. На Соккере очень маленькая аудитория, многие разбежались, активных пользователей едва ли 200 наберется.
    DXTK
    DXTK
    вчера в 20:07
    Холанд опять забил, да что ты будешь делать, вот это феномен и монстр, именно его гол смог помочь МС уверенно одержать победу над Форест. Золотая бутса и золотой мяч и лучший игрок прошлого сезона безоговорочно за Холандом.

    PS Холанд забивает а кое у кого пригорает)))))) ах-ах-ах
    ssspartak
    ssspartak
    вчера в 20:06
    МанСити силён. Пожалуй самый сильный клуб европы сейчас
    Agamaga...........
    Agamaga...........
    вчера в 19:37
    Гвардиола как всегда стабилен. Даже в Ла Лиге он не чувствовал себя так комфортно как в АПЛ, где ему пророчили провал со своим Тики - Така.
    Владение мячом доходило до 82% в первом тайме.
    Такое же владение было и на Бернабеу со сливками в ЛЧ в прошлом сезоне.
    Кажется в нынешнем сезоне ему никто не помешает выиграть ушастого, ну разве что Барса может его обыграть. В новом сезоне от команды Хави ожидаю победы в ЛЧ. Да будет так!
    протон
    протон
    вчера в 19:20
    Сити не хотят тормозить! )Героически выстояли во 2 периоде. а какой сэйв от Эдерсона на 95минуте. с победой Сити!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 19:20
    С победой Манчестер Сити и болельщиков! Походу, они спокойно возьмут АПЛ. Я не вижу ни одну команду в английской Примьер Лиге, которая смогла бы побороться за первое место. Арсеналу, думаю, не хватит сил, до конца сезона. Про других я вообще молчу. В Лиге Чемпионов УЕФА тоже Манчестер Сити один из самых главных фаворитов. Но буду надеяться, что выиграет её Реал Мадрид. Приятного просмотра.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 19:20
    МС "задушил" НФ..
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    вчера в 19:20
    Бесполезная новость о победе сити сразу проскочила, а о том что Лутон взял первое очко в АПЛ в матче с вулвз ни слова
    Elliada
    Elliada
    вчера в 19:19
    Главное 3 очка есть. Движемся дальше.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 19:15
    Какой легкий первый тайм для сити получился, два быстрых хороших гола и казалось, что проблем совсем не будет, а скорее разгром будет, НО.... вначале второго тайма у Родри подвели нервы и удалился на ровном месте!!! И самое обидное, что теперь он пропускает несколько игр. А он системообразующий игрок! На мой взгляд самое важное звено в нынешнем сити!! Видимо, он пропустит игру с Арсеналом, а это очень печально!((( Время проявить себя Филлипсу, но не особо верю в него.
    Но сити- это команда! И в меньшинстве довели дело до победы!! С победой горожан, уже 6-ой подряд в АПЛ))) дальше будет сложнее...
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