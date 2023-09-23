Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Мелбет-Первая Лига 2023/2024

«Алания» переиграла «СКА-Хабаровск» и вернула лидерство в Первой лиге

вчера, 18:58
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)2 : 1Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-ХабаровскМатч завершен

«Алания» переиграла «СКА-Хабаровск» в 11-м туре Первой лиги (2:1).

Валерий Царукян открыл счет на 27-й минуте, Саид Алиев на 63-й забил ответный гол. Победным мячом на 70-й отметился Николай Гиоргобиани.

После поединка «Алания» лидирует (23 балла), «СКА-Хабаровск» занимает 9-е место (15 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гол Бруну Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» переиграть «Бернли»
Вчера, 23:57
«Лацио» и «Монца» сыграли вничью
Вчера, 23:46
«Барселона» выиграла у «Сельты», забив в концовке матча
Вчера, 21:32
«Сассуоло» одолел «Ювентус», в матче 6 голов
Вчера, 21:04
«Спартак» минимально переиграл «Динамо» в матче Премьер-Лиги
Вчера, 21:02
«Шинник» крупно обыграл «Родину» в матче Первой лиги
Вчера, 20:08
Сортировать
Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 01:28
Со стадионом)))
протон
протон
сегодня в 00:17
В обороне Алании по прежнему бардак полный. Хабаровск, в отличие от Махачкалы не сумел реализовать множество моментов! Начали в привычной для прошлогодней Алании схеме 4-3-3 уверенно, непонятно только появление вместо Баги Сухорученко. Но потом Василенко опять перестроил игру на 3-5-2 и опять увидели множество ошибок обороны! Даже болельщики начали скандировать :" Мы хотим играть в футбол" и первый раз я услышал их недовольный гул! Опять бездарно играл Гурциев. Тарба-игрок фантом, увидеть в игре его можно только в спорах с судьями! А его обрезы в центре поля-уже обязательны! Видно, что Хадарцев не в форме пока, а Хабалов резко сдал. Такие вот наблюдения. Но тем не менее с Махачкалой укрепились в таблице!
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 23:45
Ну точно будут бороться за выход в РПЛ. В четвёрке будут. И это объективно . У Алании эта цель стоит постоянно, только по объяктивным причинам , которое является строительство стадиона, которое в своё время не подошло к требованиям РФС . И пришлось перестраивать стадион с нуля , потому как старый стадион был разрушен до основания. А федеральный куш который должен был прийти для реконструкции, сначало помешал ковид , а потом СВО, ушёл в долгострой . Никакой вины республиканских чиновников в том что стадион не был построен в прошлом году. Без финансирования ничего не может быть довиденно в срок . Только на днях все документы были подписанны о финансировании и Минфин и Минстрой утвердили , так что первый транш уже пришёл и строительство продолжается. И надеюсь что к началу следующего сезона команду Алания допустят или к стыковым матчам или на прямую . Ну а у Динамо Махачкала появился ещё один новый спонсор в лице Магнита , а учитывая что у команды был и есть тоже неплохой спонсор в лице Роснефти (Дагнефть) и стадиона , да и цели появились выхода в РПЛ, то с такими спонсорами и профессионалами своего дела в лице главного тренера Бердыева и презедентом клуба Гаджи Гаджиевым , не говоря уже о лисе футбола в лице генерального директора Шамиля Газизова , то у Динамо Махачкала есть все шансы выхода в РПЛ. Ну вот как-то так если в кратце. Спасибо вам за вопрос. Всем Добра, а вам Удачи в вашем развитии !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 22:03
У Алании высоки шансы финишировать на первом или втором месте.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 21:54
Повезёт с чем именно?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:15
На каких местах будут эти команды в конце сезона, по Вашему мнению?
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:46, ред.
«Алания» переиграла «СКА-Хабаровск» и вернула лидерство в Первой лиге .
Всех болельщиков Алании с заслуженной Победой !

Хотя и в начале первого тайма команда заставила немного понервничать. Но после первой половины первого тайма и очень красивого мяча Царукяна немного отлегло и команды играли как-то выжидая ошибки друг друга.

И второй тайм начался точно также как и в конце первого тайма, и в итоге гости всё-таки подкараулили ошибку Алании в середине поля и нападающий СКА Хабаровска вышел на ворота Салдатенко один на один отыграв по ходу двух защитников Алании отправил мяч в ворота. Главному тренеру жёлто-красных пришлось реагировать на эту ситуацию и замены сыграли решающую роль в этом матче.

Даже сейчас не смогу точно сказать, но каркас ворот гостевой команды сыграл в их пользу раза четыре ,это точно, две или три попадания в штангу, а ещё и перекладина была сегодня в пользу гостей. Так что счёт мог бы быть куду крупнее .

И да, чуть не забыл, очень красивый гол в прыжке головой забил нападающий Алании Гиоргобиани, который и стал победным. Алания стремится к своей цели, возвращению в премьер лигу. И пока у неё это получается.

Удачи тебе, Алания, в дальнейшем !!! Спасибо нужно сказать и за классный футбол команде гостей СКА Хабаровск, достойный соперник !

Всем Добра !
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:13
Может в этом сезоне Алании повезёт больше!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 