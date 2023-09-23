«Алания» переиграла «СКА-Хабаровск» и вернула лидерство в Первой лиге .

«Алания» переиграла «СКА-Хабаровск» в 11-м туре Первой лиги (2:1).
Валерий Царукян открыл счет на 27-й минуте, Саид Алиев на 63-й забил ответный гол. Победным мячом на 70-й отметился Николай Гиоргобиани.
После поединка «Алания» лидирует (23 балла), «СКА-Хабаровск» занимает 9-е место (15 очков).
Всех болельщиков Алании с заслуженной Победой !
Хотя и в начале первого тайма команда заставила немного понервничать. Но после первой половины первого тайма и очень красивого мяча Царукяна немного отлегло и команды играли как-то выжидая ошибки друг друга.
И второй тайм начался точно также как и в конце первого тайма, и в итоге гости всё-таки подкараулили ошибку Алании в середине поля и нападающий СКА Хабаровска вышел на ворота Салдатенко один на один отыграв по ходу двух защитников Алании отправил мяч в ворота. Главному тренеру жёлто-красных пришлось реагировать на эту ситуацию и замены сыграли решающую роль в этом матче.
Даже сейчас не смогу точно сказать, но каркас ворот гостевой команды сыграл в их пользу раза четыре ,это точно, две или три попадания в штангу, а ещё и перекладина была сегодня в пользу гостей. Так что счёт мог бы быть куду крупнее .
И да, чуть не забыл, очень красивый гол в прыжке головой забил нападающий Алании Гиоргобиани, который и стал победным. Алания стремится к своей цели, возвращению в премьер лигу. И пока у неё это получается.
Удачи тебе, Алания, в дальнейшем !!! Спасибо нужно сказать и за классный футбол команде гостей СКА Хабаровск, достойный соперник !
Всем Добра !
Всех болельщиков Алании с заслуженной Победой !
Хотя и в начале первого тайма команда заставила немного понервничать. Но после первой половины первого тайма и очень красивого мяча Царукяна немного отлегло и команды играли как-то выжидая ошибки друг друга.
И второй тайм начался точно также как и в конце первого тайма, и в итоге гости всё-таки подкараулили ошибку Алании в середине поля и нападающий СКА Хабаровска вышел на ворота Салдатенко один на один отыграв по ходу двух защитников Алании отправил мяч в ворота. Главному тренеру жёлто-красных пришлось реагировать на эту ситуацию и замены сыграли решающую роль в этом матче.
Даже сейчас не смогу точно сказать, но каркас ворот гостевой команды сыграл в их пользу раза четыре ,это точно, две или три попадания в штангу, а ещё и перекладина была сегодня в пользу гостей. Так что счёт мог бы быть куду крупнее .
И да, чуть не забыл, очень красивый гол в прыжке головой забил нападающий Алании Гиоргобиани, который и стал победным. Алания стремится к своей цели, возвращению в премьер лигу. И пока у неё это получается.
Удачи тебе, Алания, в дальнейшем !!! Спасибо нужно сказать и за классный футбол команде гостей СКА Хабаровск, достойный соперник !
Всем Добра !