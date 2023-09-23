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«Спартак» минимально переиграл «Динамо» в матче Премьер-Лиги

вчера, 21:02
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Спартак» победил «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ (1:0).

Гол забил Тео Бонгонда на 7-й минуте.

После поединка «красно-белые» идут на 4-м месте (16 очков), «бело-голубые» расположились на 5-й строчке (15 баллов).

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Все комментарии
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 04:28
Мои поздравления..Спартак играл хорошо,Богонда,Бабич это топ трансферы. Моменты у Динамо были,ну у Спартака их много,что делал Квинси...ужас.Не понимаю трансфер Медины,что случилось с Литвиновым?Массименкоооооооо...браво.Всех красно-белых с победой.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 02:25, ред.
Всё цитаты Семака собираете...))
Зачем ..интересно...
Да и не переводчик я......с чемпионского на понятный....
Думаю тайный секретно-загадочный смысл немного приоткроет высказывание бывшего президента московского «Локомотива» Николая Алексеевича Наумова, который давно проживает в Северной столице:
"Большой бюджет — не гарантия спортивного успеха. Деньги ведь в футбол не играют, ими надо еще распорядиться максимально эффективно. Успех зависит от слаженности между высшим руководством клуба, оперативным руководством и тренером. Все эти звенья сильно влияют на результат."
Ев17
Ев17 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:19
Как Малофеев говорил - атака должна заканчиваться ударом, чтобы не было обрезки, ну ну дословно, но суть такова . А он своей возней запустил контратаку, что не снимает вины с остальных. Его пижонство от игры к игре проявляется, просто последствия не всегда так очевидны, обычно просто моменты порем. Но сегодня с таким составом такие обрезы такому опытному делать недопустимо.
TheBoLt
TheBoLt ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:55, ред.
Я видел, как дублеры Динамо разрывали оборону дублеров Краснодара в кубке. Множественные забросы за спину защитникам, я не думаю, что защита Спартака лучше защиты Краснодара, там дыра у красно-белых. Извиняюсь перед фанатами Спартака, но защитой я это не назвал бы. Казалось бы, что может быть легче, чем забить команде без защиты. которая хорошо только атакует и абсолютно (я так считал до сегодняшнего дня) не умеет защищаться. Я так понимаю, тактику Личка не ту выбрал. Если бы играли как против Краснодара, только основой, а не дублем, вы бы победили

Добавлю. Может вам, дружище, как болельщику Динамо, видны все недостатки, а мне, как нейтральному зрителю, нравится смотреть на игру Динамо. Сбалансированная команда, без явно выраженных слабых позиций
Capral
Capral ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 23:32
ДИНАМО набрало форму? Ну, судя по играм с Рубином, Новгородом, в кубке с Краснодаром- этого не скажешь. Да и матч с ЦСКА, несмотря на победу- тоже трудно назвать качественным, Поражение от Спартака- не случайное. Соперник использовал свои сильные стороны и слабые строны ДИНАМО. Два чистых буллита у Спартака на наши ворота- это непостижимо!!! Игра в защите, по-прежнему не выстроена, взаимодействия между линиями не видно. Моного сильных игроков, больше чем у Спартака, но игры, как таковой, тренерской- нет. Подождем. За один сезон, построить команду трудно, Главный критерий тренерской работы- весна.
djaich
djaich ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 23:27
1. Те же самые немцы и к нам и сейчас, бывает, переезжают на ПМЖ. Возможно, за очень хорошие деньги сумеем найти тех, кто обладает достаточной квалификацией. Заполнить кадрами хотя бы пару десятков школ, заранее определить постановку всем командам более-менее однотипного агрессивного скоростного футбола с активным прессингом, что то вроде игра в нападении - мгновенно минуя центр поля - отработка в защите, и так раз за разом, создать им отдельную зонную лигу, чтобы не пересекались с другими школами, руководимыми местными кадрами, и не падали до их уровня.
2. Похоже, что бессмысленно пытаться прививать футбол южный, техничный в северной стране.
3. Без привлечения западных кадров нынешнюю систему подготовки футболистов вряд ли сломать. Наши по выпуску не умеют встраиваться в командную игру на базе ранее заложенных шаблонных действий, теряются на поле, не держат темп, любое его повышение приводит к катастрофическому увеличению брака в передачах, отказываются работать до финального свистка, то есть являются по многим параметрам профнепригодными для сколь нибудь серьезного футбола.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 23:23
Сегодняшний день - первые осознанно выпавшие у меня из просмотра матчи нашей родной лиги. Предпочел отдохнуть на природе, пока еще возможно. Матчи не смотрел, но результат меня удивил. Я не ожидал победу Спартака, как максимум - ничью. Спартак последние туры выглядел несобранным, а Динамо выглядело набравшим форму после неудачного старта. Хорошо, что поставить не додумался на Динамо))

С победой, Спартак! Соболезную Динамовцам
Kolenok
Kolenok ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:05
Хорошо что он вообще говорит,с одной травы особо не поболтаешь.
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:55
Все голы Спартака считаешь?)...надо очки считать...кому везет так это Семаку, причем по-крупному...кстати не поможешь перевести для меня одну его фразу...я ее не совсем понял)...
Семак: "На примере Зенита видим, что деньги никогда не будут основной движущей силой для достижения результата"...
Заранее благодарен)...
d1metras
d1metras
вчера в 22:37
Связка Дуартэ-Бабич радует.
Хиромант
Хиромант ответ djaich (раскрыть)
вчера в 22:36
- Ты во многом прав. Но вот на счёт тренеров? Ну не надо сейчас ни голландцев, ни (тем более) немцев. Посмотри новости СВО.

- Может лучше бразильских тренеров? Или Азиатских? Можно и Африканских.

- Ну правда, от всей этой прода.ной Европы - так воротит!!!
Capral
Capral ответ Ев17 (раскрыть)
вчера в 22:31
Смолов виноват? В чём он виноват? Он потерял мяч в штрафной соперника. Пошла контратака КБ. Где были партнеры Смолова? А они сбились в кучу и проморгали выход Бонгонды. Как можно было допустить, чтобы соперник, практически бесприпятственно прошёл всё поле и забил?!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:25, ред.
Надо признать Абаскалю везёт....
Его команда забила всего 2 гола за последние 4 матча в РПЛ - которые принесли ей 7 очков....редкий случай..
С такой прухой его могут и не уволить...что не сулит ничего хорошего....
ABir
ABir
вчера в 22:16
Всех болельщиков КБ с очень трудной, но важной победой в принципиальном матче! Все игроки Спартака сыграли достойно, отдельный респект Максименко, без него победы могло и не быть. Похоже упорство Абаскаля с сыгрыванием именно этого основного состава начинают давать свои плоды, игра Спартака смотрится и в нападении, и в обороне. Динамо сейчас находиться примерно в такой же ситуации, как Спартак пару месяцев назад - классных исполнителей много, но они еще не стали слаженным коллективом.
баск
баск
вчера в 21:54
У Динамо случилось то, чего многие так опасались- травмировался Лаксальт.
Без него команда в этом сезоне- как сирота казанская..
Его работу должен был выполнить Чавес, который пока далёковат от идеальной
формы.

Оборонительные порядки Динамо, как ни странно, отработали сегодня получше,
чем во многих предыдущих матчах.
А от Лаксальта не хватало скорее его настроя, куража, обычно само его присутствие заводит партнёров.

В целом же, обе команды уделили внимание прежде всего обороне, и тем несколько подточили ожидания от матча- многие прогнозировали голевую феерию, учитывая, что обе стороны любят атаковать и забивать, а обороняются одинаково жутковато.

Оборона обеих команд и преуспела, гол случился всего один и стал победным.
К сожалению, забили его не динамовцы..
Динамо же впервые в чемпионате страны (да и в сезоне вообще), ушло с поля
совсем без забитых.

Дела в атаке у нас не клеились почти весь первый тайм.
Во втором несколько развернулись и даже имели пару стопроцентных моментов.
Соперник, в свою очередь, пару раз остро контратаковал, хотя в принципе
после забитого гола остаток матча он работал скорее по счёту и преуспел в этом.

А у Динамо во всей красе продолжают проявляться обе невесёлых данности
текущего момента- несыгранность обновлённого состава и в значительной мере
разная степень функциональной готовности игроков, что весьма заметно
сказывается.
Личке всё это ещё выравнивать и выравнивать..

Спартаку спасибо за игру и с победой.
Мы- пока утираемся..
Capral
Capral ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 21:44, ред.
Если ты про меня, то я тебе так отвечу. Видел только 1-й тайм, полного впечатления об игре не имею. Но даже по одному тайму, можно сделать выводы- в игре двух средних тренеров- победил тренер Спартака. ДИНАМО не умеет играть в позиционную атаку, это не игра- это мучения... С таким подбором игроков как у ДИНАМО- команда обязана играть в открытый, атакующий футбол!!! Но есть проблема -на острие атаки ДИНАМО нет лидера. Тюкавин- не лидер. Он не забивает, даже там- где обязан... Если совсем объективно по игре, то на 40-й мин., вполне мог судья поставить пенальти в ворота ДИНАМО, после грубости Фернандеса... Спартак больше играл на контратаках, одна из которых закончилась голом. По 1-му тайму, игра КБ смотрелась умнее и острее. ДИНАМО обостряло исключительно за счет дальних ударов, один из которых потряc крестовину. Следует заметить, что спартаковцы весьма любезно предоставляли сопернику возможность подходить вплотную к своей штрафной и бить из убойных позиций, что само по себе- недопостумо.

Это не победа Абаскаля- это поражение Лички. Абаскаль в этой игре ничего гениального не придумал. Наверно, игра больше ничейная. Личке накупили- всего чего душе угодно- только побеждай!!! Но боюсь, что он и сам испугался от таких покупок...

Спартак с победой! Играли острее и с большей импровизацией.
ТерSpark
ТерSpark
вчера в 21:42
Всех нас красно белых с победой!!!! Такие моменты запорол Антоха,с ним что то творится. Максименко все взял,порадовал. Но больше наши были близки к победе и поэтому победили . Но следующая игра очень серьезная,крылышки даже сильнее Динамо. Всех с победой ещё раз.
Kolenok
Kolenok ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:39
Он вообще ничего не видел,видать Чердака по радио слушал.
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:37
Еще и клюшкари у Трактора выиграли,отличная суббота!
Сп62
Сп62 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:36
Каждый видит то, что хочет увидеть.
протон
протон
вчера в 21:30
Динамо не унывать, вырисовывается симпатичная команда, только надо Смолова отправить в НБА.
lotsman
lotsman
вчера в 21:29
Соболев изображал травмированного. Промес пытался спровоцировать столкновение с удалениями. Больше ничего примечательного в этом матче не было.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:25
Матч был довольно интересным.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:21
Только ВОПРОС , а кто, сейчас из иностранных тренеров голландцев и немцев к нам приедет...)
Viollator
Viollator
вчера в 21:21
Красавы, забиваки !
112910415
112910415
вчера в 21:17
Ура, победа, ура!
vova505
vova505
вчера в 21:17, ред.
Не понимаю, чем болельщикам нравится футболист по фамилии промес
Сколько классных моментов запорол человек
Вот это мазила ...

Увидел наконец за что Соболева прозвали дельфином
pomor45
pomor45
вчера в 21:15
"Лучший" - Промес. Загубил всё что мог и не мог.
Сп62
Сп62
вчера в 21:13
Игра была на тоненького. Удача улыбнулась Спартаку. Работать обеим командам есть над чем и есть кому. Сегодня поздравления Спартаку.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 21:13
всех КБ с победой в дерби!!! смотрел игру кусками в поезде, поэтому больше жду отзывов настоящих динамиков про плохого тренера Абаскаля и про то, что у Спартака нет никакой игры...два очка до первого места так-то😉😜 вперёд Спартак!!!
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