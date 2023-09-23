«Спартак» минимально переиграл «Динамо» в матче Премьер-Лиги

«Спартак» победил «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ (1:0).
Гол забил Тео Бонгонда на 7-й минуте.
После поединка «красно-белые» идут на 4-м месте (16 очков), «бело-голубые» расположились на 5-й строчке (15 баллов).
«Спартак» победил «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ (1:0).
Гол забил Тео Бонгонда на 7-й минуте.
После поединка «красно-белые» идут на 4-м месте (16 очков), «бело-голубые» расположились на 5-й строчке (15 баллов).
Без него команда в этом сезоне- как сирота казанская..
Его работу должен был выполнить Чавес, который пока далёковат от идеальной
формы.
Оборонительные порядки Динамо, как ни странно, отработали сегодня получше,
чем во многих предыдущих матчах.
А от Лаксальта не хватало скорее его настроя, куража, обычно само его присутствие заводит партнёров.
В целом же, обе команды уделили внимание прежде всего обороне, и тем несколько подточили ожидания от матча- многие прогнозировали голевую феерию, учитывая, что обе стороны любят атаковать и забивать, а обороняются одинаково жутковато.
Оборона обеих команд и преуспела, гол случился всего один и стал победным.
К сожалению, забили его не динамовцы..
Динамо же впервые в чемпионате страны (да и в сезоне вообще), ушло с поля
совсем без забитых.
Дела в атаке у нас не клеились почти весь первый тайм.
Во втором несколько развернулись и даже имели пару стопроцентных моментов.
Соперник, в свою очередь, пару раз остро контратаковал, хотя в принципе
после забитого гола остаток матча он работал скорее по счёту и преуспел в этом.
А у Динамо во всей красе продолжают проявляться обе невесёлых данности
текущего момента- несыгранность обновлённого состава и в значительной мере
разная степень функциональной готовности игроков, что весьма заметно
сказывается.
Личке всё это ещё выравнивать и выравнивать..
Спартаку спасибо за игру и с победой.
Мы- пока утираемся..
Без него команда в этом сезоне- как сирота казанская..
Его работу должен был выполнить Чавес, который пока далёковат от идеальной
формы.
Оборонительные порядки Динамо, как ни странно, отработали сегодня получше,
чем во многих предыдущих матчах.
А от Лаксальта не хватало скорее его настроя, куража, обычно само его присутствие заводит партнёров.
В целом же, обе команды уделили внимание прежде всего обороне, и тем несколько подточили ожидания от матча- многие прогнозировали голевую феерию, учитывая, что обе стороны любят атаковать и забивать, а обороняются одинаково жутковато.
Оборона обеих команд и преуспела, гол случился всего один и стал победным.
К сожалению, забили его не динамовцы..
Динамо же впервые в чемпионате страны (да и в сезоне вообще), ушло с поля
совсем без забитых.
Дела в атаке у нас не клеились почти весь первый тайм.
Во втором несколько развернулись и даже имели пару стопроцентных моментов.
Соперник, в свою очередь, пару раз остро контратаковал, хотя в принципе
после забитого гола остаток матча он работал скорее по счёту и преуспел в этом.
А у Динамо во всей красе продолжают проявляться обе невесёлых данности
текущего момента- несыгранность обновлённого состава и в значительной мере
разная степень функциональной готовности игроков, что весьма заметно
сказывается.
Личке всё это ещё выравнивать и выравнивать..
Спартаку спасибо за игру и с победой.
Мы- пока утираемся..