«Сассуоло» одолел «Ювентус», в матче 6 голов .

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вчера, 21:04

«Сассуоло» выиграл у «Ювентуса» в поединке 5-го тура Серии А (4:2).

Арман Лорьент на 12-й минуте вывел хозяев вперед, а на 21-й Матиас Винья автоголом вернул равенство на табло. Доменико Берарди на 41-й снова обеспечил хозяевам преимущество, Федерико Кьеза сделал счет 2:2. Андреа Пинамонти на 82-й минуте забил третий мяч хозяев, а на 90+5-й Федерико Гатти отличился четвертым голом «черно-зеленых».

После матча «Сассуоло» идет на 11-м месте (6 очков), «Ювентус» располагается на 4-й позиции (10 баллов).