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«Сассуоло» одолел «Ювентус», в матче 6 голов

вчера, 21:04
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло4 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Сассуоло» выиграл у «Ювентуса» в поединке 5-го тура Серии А (4:2).

Арман Лорьент на 12-й минуте вывел хозяев вперед, а на 21-й Матиас Винья автоголом вернул равенство на табло. Доменико Берарди на 41-й снова обеспечил хозяевам преимущество, Федерико Кьеза сделал счет 2:2. Андреа Пинамонти на 82-й минуте забил третий мяч хозяев, а на 90+5-й Федерико Гатти отличился четвертым голом «черно-зеленых».

После матча «Сассуоло» идет на 11-м месте (6 очков), «Ювентус» располагается на 4-й позиции (10 баллов).

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 04:59
Сассуоло можно поздравить с хорошей победой.
ABir
ABir
сегодня в 00:33
Незапланированное и оЧень обидное поражение туринцев. Ну может это и болезнь, злее дальше будут.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:13
Вот как может этот человек, который для себя наверняка думает что он великий, ещё находится в близи к такому клубу как Ювентус , не говоря уже о том чтобы быть главным тренером этого клуба. Сколько ещё может быть терпения у боссов старой сеньоры и семейства Аньелли, чтобы терпеть такие унижения ввиде таких разгромных поражений от команды Сассуоло, которая до этого матча в четырёх играх забила всего пять матчей и пропустила семь . И тут разносит Юве как команду из Серии В которая находится в нижней части турнирной таблицы. Мало того в этом противостоянии Юве сделала всего два удара в створ ворот Сассуоло . Статистика говорит сама за себя. Досвидос Аллегри, чао , addio , ciao ciao !(
протон
протон
сегодня в 00:04
Ну скажите Роналду Во всем виноват о сих пор
Будем честны, состав Ювентуса (как и его тренер) максимум на топ4 чемпионата тянут. Ждал победу над кризисным Сассуоло, но не удивился вообще такому исходу.
Мне кажется, что лучше наигрывать любого другого человека в воротах, если тот не потащит, то зимой за любые деньги брать вратаря. Я не помню, когда такое привозило защищало ворота Юве!
Даже Кименти и Маннингер просто межгалактического уровня вратари по сравнению с поляком.
Имея такой состав, у этого нет никаких идей уже 3 год, снять Локателли и пытаться сделать из Фаджоли реджисту это просто безумие.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:00
«Сассуоло» одолел «Ювентус», в матче 6 голов .
Это была тактика главного тренера Аллегри !(
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:25
Такой автогол может соорудить только старуха.. Хе..
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 22:13
Яб сказал Сассуоло начала сассуолить грандов, как и в прошлом году.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:34
насували по полной старой
Futurista
Futurista
вчера в 21:33
И на старуху (синьору) бывает проруха...
DXTK
DXTK
вчера в 21:32
Отссасуолили Ювентус на классе, думаю коротко и понятно без лишних слов.
Гость
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