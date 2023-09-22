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«Зенит» проведёт выездной матч с «Кайратом»

вчера, 09:16

Пресс-служба «Зенита» объявила о проведении товарищеского матча против «Кайрата».

Встреча состоится 14 октября на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Ранее «Зенит» уже два раза играл против «Кайрата» в контрольных матчах, одержав две победы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:05
Это рывок или прорыв?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 11:49
зачем это надо летать так далеко мало что ли вам перелётов в РПЛ московские команды в два раза летают меньше
lotsman
lotsman ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 11:08, ред.
Чтобы перейти из Европы в Азию, надо согласовать все условия с АФК и чтобы АФК дала согласие. После этого ФИФА должна утвердить этот переход. Но здесь есть главное НО.

В состав АФК входят Австралия, Тайвань, Южная Корея, Япония и ещё ряд стран, которые, под нажимом США и Европы никогда не дадут согласия на этот переход. А для перехода нужно единогласное согласие всех членов конфедерации.
8ra93nhkxd4n
8ra93nhkxd4n
вчера в 10:28
Андрюшка Вашипроблемы свой процентик получит
Mekail
Mekail
вчера в 10:02
Пусть играют, главное чтобы травмы не получали.
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:34
Ну держись Газпром, Казахстан Алга
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 09:24
Кому это интересно...
Нужно переходить из Европы в Азию.
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