«Зенит» проведёт выездной матч с «Кайратом»

Пресс-служба «Зенита» объявила о проведении товарищеского матча против «Кайрата».
Встреча состоится 14 октября на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Ранее «Зенит» уже два раза играл против «Кайрата» в контрольных матчах, одержав две победы.
Пресс-служба «Зенита» объявила о проведении товарищеского матча против «Кайрата».
Встреча состоится 14 октября на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Ранее «Зенит» уже два раза играл против «Кайрата» в контрольных матчах, одержав две победы.
В состав АФК входят Австралия, Тайвань, Южная Корея, Япония и ещё ряд стран, которые, под нажимом США и Европы никогда не дадут согласия на этот переход. А для перехода нужно единогласное согласие всех членов конфедерации.
В состав АФК входят Австралия, Тайвань, Южная Корея, Япония и ещё ряд стран, которые, под нажимом США и Европы никогда не дадут согласия на этот переход. А для перехода нужно единогласное согласие всех членов конфедерации.