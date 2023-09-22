«Зенит» проведёт выездной матч с «Кайратом»

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вчера, 09:16

Пресс-служба «Зенита» объявила о проведении товарищеского матча против «Кайрата».

Встреча состоится 14 октября на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Ранее «Зенит» уже два раза играл против «Кайрата» в контрольных матчах, одержав две победы.