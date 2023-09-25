КДК РФС рассмотрит выход Дзюбы за пределы технической зоны

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит выход форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы за пределы технической зоны в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Нападающий ушёл с поля на 78-й минуте, его заменил Тимур Сулейманов.
Пока сформирована повестка по Премьер‑Лиге без учёта последнего матча тура.
По матчу «Спартака» и «Динамо» будет рассмотрено скандирование ненормативной лексики болельщиками «красно‑белых».
В матче «Зенита» и «Локомотива» будет рассмотрен выход за пределы технической зоны с выходом на поле со стороны Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Левина.
По матчу «Ростова» и ЦСКА будет рассматриваться выход за пределы технической зоны без выхода на поле Карпина.
Не пора ли рассмотреть выход Дзюбы за рамки приличного и адекватного поведения ???
Не пора ли рассмотреть выход Дзюбы за рамки приличного и адекватного поведения ???