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КДК РФС рассмотрит выход Дзюбы за пределы технической зоны

вчера, 11:51
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Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит выход форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы за пределы технической зоны в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом». Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Нападающий ушёл с поля на 78-й минуте, его заменил Тимур Сулейманов.

Пока сформирована повестка по Премьер‑Лиге без учёта последнего матча тура.

По матчу «Спартака» и «Динамо» будет рассмотрено скандирование ненормативной лексики болельщиками «красно‑белых».

В матче «Зенита» и «Локомотива» будет рассмотрен выход за пределы технической зоны с выходом на поле со стороны Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Левина.

По матчу «Ростова» и ЦСКА будет рассматриваться выход за пределы технической зоны без выхода на поле Карпина.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:49
Здесь хочу оправдать Артёма, но только в том случае, если он совершил это "преступление" после того, как его команда забивала мячи. Поверьте, в состоянии эйфории некогда думать о "каких - то" технических зонах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:22
Какая техническая зона???

Не пора ли рассмотреть выход Дзюбы за рамки приличного и адекватного поведения ???
FenixSL
FenixSL ответ Forwert (раскрыть)
вчера в 16:46
а ты не послал бы когда просто идешь со своей семьей?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:45
Тогда и стычку игроков придется рассматривать.
Forwert
Forwert
вчера в 12:49
Дзюбе можно, он даже корреспондентов на посылает и ничего.
112910415
112910415
вчера в 12:39
вот же беспокойное хозяйство
nubom
nubom
вчера в 12:28
Любопытная трансформация поведения футболистов за время пребывания в Зените: Фернандес, только что пришедший в клуб, недавно выбегал на поле с поздравлениями коллегам, Дзюба, буквально вчера покинувший клуб, выбегает, чтобы им же бить морду...
agent_Smith.
agent_Smith. ответ Neuron0007 (раскрыть)
вчера в 12:00
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