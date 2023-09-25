КДК РФС рассмотрит выход Дзюбы за пределы технической зоны

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) рассмотрит выход форварда «Локомотива» за пределы технической зоны в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом». Об этом сообщил глава комитета .

Нападающий ушёл с поля на 78-й минуте, его заменил Тимур Сулейманов.

Пока сформирована повестка по Премьер‑Лиге без учёта последнего матча тура.

По матчу «Спартака» и «Динамо» будет рассмотрено скандирование ненормативной лексики болельщиками «красно‑белых».

В матче «Зенита» и «Локомотива» будет рассмотрен выход за пределы технической зоны с выходом на поле со стороны Дзюбы и старшего тренера «Локомотива» Левина.