Тухель оставил де Лигта без игрового времени. Маттейс раздражён, «Баварии» не хватает защитников

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вчера, 19:30

Ситуация должна выправиться.

«Бавария» на старте сезона уже упустила Суперкубок Германии, уступив «Лейпцигу», и потеряла очки с «Байером» в чемпионате. Промахов не так много, но что примечательно – во всех этих матчах в стартовом составе не было Маттейса де Лигта. Голландский центрбек не на травме – на поле он появлялся с замен. Оттого ещё интереснее, что происходит с талантом из Нидерландов.

Переходил из «Юве» в качестве лидера, место в старте потерял только сейчас

Голландский защитник перебрался из «старой синьоры» в «Баварию» прошлым летом. Тогда уже было ясно, что туринцы в затяжном кризисе – после чемпионства в сезоне-19/20 команда дважды финишировала на четвёртом месте, начались тренерские перестановки (Сарри сменил Пирло, затем пришёл Аллегри). И Маттейс захотел сменить обстановку. Сам он так объяснял своё решение:

Я пришел в «Ювентус» с идеей играть в более атакующий футбол, потому что тогда Сарри был тренером и показывал потрясающий футбол в «Наполи» и «Челси». Я ожидал, что в Турине будет стиль «Аякса». Но, к сожалению, Сарри ушел через год.

Футбол Аллегри ему ожидаемо не подошёл, да и сильной связи с клубом не было, а «Бавария» могла гарантировать трофеи (как минимум – победу в Бундеслиге). В немецком гранде де Лигт быстро стал одним из лидеров. Даже после ухода Юлиана Нагельсманна и назначения Томаса Тухеля ситуация не изменилась. Перемены связаны именно с началом новой кампании.

Между тремя центральными защитниками выбрали Кима и Упамекано

Именно в этот период у баварцев обновилась центральная ось. Уже Тухель лоббировал подписание корейского центрдэфа Кима Мин-Джэ – пришлось «зарубиться» с «Манчестер Юнайтед». На выход же последовали Павар и Эрнандес. В распоряжении немецкого менеджера остались 3 исполнителя на эту позицию – и на данном этапе выбирает Томас исключительно Кима и Дайота Упамекано.

26-летний кореец активно участвует в продвижении мяча и входит в топ-3 игроков «Баварии» по количеству передач за матч (86.3). Тухелю нужна высокая линия центральных защитников в позиционном нападении, при этом оба защитника обеспечивают и надёжность на своей половине.

Накопились претензии

Но похожий функционал обеспечивает и де Лигт – голландец действует агрессивно, не боится выдвигаться на соперника даже на чужой половине поля и в то же время не совершает обрезов. Подобная манера идеально подходит философии мюнхенцев и позволяет доминировать на мяче.

Но, судя по инсайдам, корень проблемы – в нюансах. Наставник мюнхенцев пропагандирует вертикальный футбол, поэтому ему не нравится манера игры голландского центрдэфа. По мнению Тухеля, де Лигт медленно продвигает мяч и отдаёт предпочтение поперечным передачам – менеджер требует больше вертикальных. В то же время сообщалось, что Томас ждёт от игрока большего, а руководство доверяет Маттейсу, уважая его боевой дух.

Уже позднее появились слухи, что самого футболиста сложившаяся ситуация раздражает – он хочет получать больше игровой практики.

Картину дополняет комментарий Лотара Маттеуса – экс-футболист сборной Германии отмечает, что многие игроки при Тухеле лишились уверенности:

[С Киммихом] считаются в команде, он больше всех взаимодействует с мячом. Он все делает с энтузиазмом и энергией. Киммиха не поддерживают, вокруг него ведется слишком много споров. Оба тренера [Томас Тухель и Ханс-Дитер Флик] не до конца доверяли ему, и это его беспокоит. Именно поэтому ему не хватает уверенности в собственной игре. У многих игроков отняли веру в себя. Такими заменами и решениями, как в матче с «Байером», Тухель также сыграл свою роль в том, что некоторые игроки из-за неуверенности больше не могут выступать наилучшим образом.

Сложившаяся ситуация действительно может ударить по психологии де Лигта. Против «Аугсбурга», «Гладбаха» и «Байера» голландец суммарно отыграл 15 минут – с «фармацевтами» и «Боруссией» вообще вышел в опорную зону.

Слухов о продаже нет

С начала сезона прошло слишком мало времени – Маттейс, конечно, может высказывать недовольство, но для предметных разговоров о продаже рановато. Всё же ротация линии центральных защитников касается в куда меньшей степени – голландец еще получит игровую практику на дистанции всего сезона.

К тому же с середины сентября у немецкого гранда начинается напряженный участок календаря – уже через 3 дня после поединка с «Байером» мюнхенцы стартовали в Лиге чемпионов с поединка против «Манчестер Юнайтед». Сегодня подопечные Томаса Тухеля сыграли с «Бохумом», а 26 сентября уже начинается Кубок Германии – баварцы отправятся в гости к «Пройссену». Дальше в том же темпе – столкновения с «Лейпцигом», «Копенгагеном» и «Фрайбургом».

Сам Тухель отмечает, что «Баварии» не хватает глубины в обороне:

В составе у нас есть небольшой дисбаланс. В атаке почти на каждой позиции у нас по два игрока. Что касается игры сзади – нам потребуется немного удачи, чтобы справиться. Лаймеру пришлось играть правого защитника [в матче с менхенгладбахской «Боруссией»] весь второй тайм, так как Мазрауи оказался под серьезной угрозой получения второй желтой. В конце пришлось выпустить де Лигта вторым опорником. Я не сомневаюсь, что этот состав справится. Но факт таков, что у нас только шесть оборонительных игроков. Это пограничная ситуация.

Торопиться с поиском новой команды де Лигту не стоит. «Бавария» всё же – перспективный проект, а позднее он вполне может вернуться в стартовую обойму.