Алаев будет учиться на тренера категории С

Президент РПЛ намерен получить тренерское образование. Он дал комментарий по этому поводу:

Зачислен в группу на обучение тренера категории С. Сейчас идет учеба. Тренером работать не собираюсь, начинать уже поздновато, но для себя посмотреть, как идет процесс обучения после глобальных реформ, интересно.