Алаев будет учиться на тренера категории С

Президент РПЛ Александр Алаев намерен получить тренерское образование. Он дал комментарий по этому поводу:
Зачислен в группу на обучение тренера категории С. Сейчас идет учеба. Тренером работать не собираюсь, начинать уже поздновато, но для себя посмотреть, как идет процесс обучения после глобальных реформ, интересно.
Учитывая то, что учусь на специалиста категории С, вряд ли мне посчастливится поработать на практике с тренером клуба РПЛ. Административный ресурс включать не буду. Обучение на тренера мне действительно важно в образовательных целях — мы много говорим, спорим о тренерской работе, но не все до конца представляют себе ее специфику, в том числе и не знают процесса обучения. Есть нюанс — коллеги предупредили, что при непосещении 10% лекций автоматически отчисление, а учитывая то, что работа не позволяет мне посещать все лекции, боюсь, что до конца процесса не дотяну. Могут отчислить. Тренером я вряд ли стану, хотя и есть пример Маурицио Сарри, который начал поздновато, но многого достиг.
Если нет , то сначала надо будет сдать экзамены для получения прав именно на эти категории. Без них никак ему не стать тренером категории С ☝️😉🤣
Если нет , то сначала надо будет сдать экзамены для получения прав именно на эти категории. Без них никак ему не стать тренером категории С ☝️😉🤣