Фанаты «Челси» отреагировали на слова Почеттино о лимонах

Главный тренер «Челси» рассказал о способности лимонов поглощать негативную энергию.

В «Тоттенхэме» они начали работать через 2 года. Дайте им время, мы все в это верим.

Сегодня у меня в кабинете есть желтые, зеленые лимоны, разные виды. Из Испании, Италии. По правде сказать, тут целый ящик лимонов. Я всегда считал, что желтые работают лучше, чем зеленые, но сейчас я верю во все цвета. Если бы я мог взять голубой лимон — это бы лишь помогло.

Они помогают избавиться от негативной энергии. Некоторые люди приходят в плохом настроении, лимоны это впитывают. Это как барьер, губка.