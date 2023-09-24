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Фанаты «Челси» отреагировали на слова Почеттино о лимонах

вчера, 17:52

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о способности лимонов поглощать негативную энергию.

В «Тоттенхэме» они начали работать через 2 года. Дайте им время, мы все в это верим.

Сегодня у меня в кабинете есть желтые, зеленые лимоны, разные виды. Из Испании, Италии. По правде сказать, тут целый ящик лимонов. Я всегда считал, что желтые работают лучше, чем зеленые, но сейчас я верю во все цвета. Если бы я мог взять голубой лимон — это бы лишь помогло.

Они помогают избавиться от негативной энергии. Некоторые люди приходят в плохом настроении, лимоны это впитывают. Это как барьер, губка.

Болельщики отреагировали на данную мысль. Один из них написал:

Лимоны не могут впитать негативную энергию в «Челси». Для них это перебор.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 20:21
Покет красава, сразу мочить недобитых фанатов стал. После прошлого тура сказал, что они могут делать, всё, что хотят, их мнение его не интересует, теперь немекнул, что от них негативная энергия исходит)
протон
протон
вчера в 19:23
Почеттино: чтобы наладить обстановку в клубе, нужно подкинуть больше лимонов
Боули: ну куда уже больше...ладно, вас понял, товарищ тренер
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:06
Мне искренне жаль всех болельщиков Челси , что им досталось такое руководство их любимой команды.
Гость
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