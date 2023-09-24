Активисты требуют, чтобы УЕФА запретил рекламу «Газпрома»

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вчера, 09:03

Активисты Fossil Free Football раскритиковали УЕФА за то, что «Црвена Звезда» играет в Лиге чемпионов в футболках с логотипом «Газпрома».

Напомним, после февраля 2022 года УЕФА разорвал спонсорское соглашение с российской газодобывающей компанией.

В заявление активистов говорится следующие: