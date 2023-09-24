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Активисты требуют, чтобы УЕФА запретил рекламу «Газпрома»

вчера, 09:03

Активисты Fossil Free Football раскритиковали УЕФА за то, что «Црвена Звезда» играет в Лиге чемпионов в футболках с логотипом «Газпрома».

Напомним, после февраля 2022 года УЕФА разорвал спонсорское соглашение с российской газодобывающей компанией.

В заявление активистов говорится следующие:

В этом году «Газпром» вернулся в Лигу чемпионов из-за спонсорского соглашения с «Црвеной Звездой». «Газпром» не только один из крупнейших загрязнителей в мире, его доходы непосредственно используются для оплаты действий России на Украине.

УЕФА должен привести свои правила по рекламе в соответствие со своими публичными обещаниями. Футбол может сделать то, что спорт сделал с табаком в прошлом: запретил рекламу продуктов, которые вредят здоровью болельщиков и игроков.

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