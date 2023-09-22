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В «Кубани Холдинг» прокомментировали прилёт ракеты у отеля в Севастополе

вчера, 19:26

Пресс-атташе клуба «Кубань Холдинг» Вадим Шумко высказался об инциденте с прилётом ракеты рядом с отелем в Севастополе, в котором остановилась команда.

С командой всё в порядке, никто из представителей клуба не пострадал, все живы, здоровы. На данный момент не стоит вопрос о переезде в другой отель. Сегодня команда до отеля добиралась пешком. Как будут обстоять дела завтра, не можем сказать. Ситуация переменчивая, всё может быть. Единственное, пришлось отменить предыгровую тренировку.

Любые трудности нашу команду только закаляют! У всех футболистов настроение боевое, настрой на матч положительный.

Завтра южане сыграют матч Второй лиги с «Севастополем».

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Кубань Хол
Источник: sport24.ru
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