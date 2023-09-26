Глава Ла Лиги дал комментарий на тему возможного возрождения Суперлиги

Президент Ла Лиги прокомментировал возможное возрождение проекта европейской Суперлиги.

Я всегда считал, что Флорентино Перес никогда не проигрывает. Всегда есть риск, что Суперлига вернется. Это идеологическая концепция, согласно которой топ-клубы хотят управлять испанским футболом.

Уважаю Флорентино как замечательного президента «Реала». Я максимально уважаю мадридский «Реал». Я лишь не согласен с его восприятием футбола, с тем, что он хочет, чтобы крупные клубы все решали. Я хочу модель, подобную Ла Лиге, где каждый клуб имеет один голос, это создает баланс.