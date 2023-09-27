Швеция не допустит женскую сборную России до участия в юниорском Евро

В пресс-службе Шведского футбольного союза сообщили, что не допустят женскую сборную России до участия в юниорском чемпионате Европы до 17 лет, который пройдёт в мае 2024 года.

Шведский футбольный союз не поддерживает решение УЕФА разрешить сборным России до 17 лет участвовать в турнирах УЕФА .

По мнению правления конфедерации, сборная Швеции (взрослая и молодёжная) по-прежнему не должна проводить матчи против России ни в Швеции, ни за рубежом. Мы полностью поддерживаем позицию, согласованную национальной спортивной конфедерацией совместно со Шведским олимпийским комитетом, Паралимпийским комитетом и специальными спортивными ассоциациями – российских и белорусских спортсменов нельзя допускать к участию в международных соревнованиях, пока продолжается конфликт на Украине.

В мае 2024 года финал чемпионата Европы до 17 лет пройдёт в Швеции. В соответствии с вышеизложенным мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, которая может пройти квалификацию.