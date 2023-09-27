Латвия будет бойкотировать матчи с юношеской сборной России

Латвийская федерация футбола объявила бойкот игр с юношескими национальными командами России. Ранее УЕФА допустил к международным соревнованиям сборные России до 17 лет. В заявлении федерации сказано:

Латвийская федерация футбола подтверждает, что сборные Латвии по футболу всех уровней не будут играть против российских команд, независимо от места проведения таких матчей или формы представления российских спортсменов.

Также федерация в полной мере соблюдает установленные в латвийском законодательстве процедуры, касающиеся проведения таких игр и ограничений на допуск таких спортивных команд на территорию Латвии.