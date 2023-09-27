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«Милан» обыграл «Кальяри» в матче Серии А

сегодня, 21:24
КальяриЛоготип футбольный клуб Кальяри1 : 3Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Кальяри» проиграл «Милану» в матче 6-го тура Серии А (1:3).

На 29-й минуте встречи Зито Лувумбо открыл счёт. Ноа Окафор на 40-й восстановил равенство. Фикайо Томори на 45-й вывел миланцев вперёд. Последний мяч забил Рубен Лофтус-Чик на 60-й.

«Кальяри» занимает 20-е место в чемпионате Италии с 2 очками. «Милан» находится на 2-й позиции, у команды 15 баллов.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:19
С победой лучший клуб в истории Лиги Чемпионов УЕФА (после мадридского Реала) и всех миланских болельщиков черно-красного цвета! Интересно, кто составлял график игр Кальяри? Решили морально сломать этих ребят? Зачем новичку сразу ставить игры с лидерами итальянской Серии А? Несмотря на все проблемы, подопечные Клаудио Раньери хорошо держались до первого пропущенного гола на 40-й минуте. Да и второй тайм тоже неплохо сыграли, играя вторым номером. Но Милан это конечно совсем другой уровень. Буду очень рад, если Милан выиграет Скудетто в этом сезоне. Успехов и больших побед Милану в Италии!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:05
Сочувствую Раньери с дружиной, новичку Серии А и команде с одним из самых скромных бюджетов попались все лидеры в первых матчах, в итоге пока что - два очка.

Надеюсь, совету директоров хватит разума не заниматься популизмом и не выгонять Клаудио после того великолепного (ещё одного) достижения, как разворот игры "Кальяри" на 180 градусов в прошлом году и сенсационного промоушена, потому что он умеет работать со скромными коллективами и вряд ли можно найти кого-то лучше него в этом плане!
Гость
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