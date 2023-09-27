«Милан» обыграл «Кальяри» в матче Серии А

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сегодня, 21:24

«Кальяри» проиграл «Милану» в матче 6-го тура Серии А (1:3).

На 29-й минуте встречи Зито Лувумбо открыл счёт. Ноа Окафор на 40-й восстановил равенство. Фикайо Томори на 45-й вывел миланцев вперёд. Последний мяч забил Рубен Лофтус-Чик на 60-й.

«Кальяри» занимает 20-е место в чемпионате Италии с 2 очками. «Милан» находится на 2-й позиции, у команды 15 баллов.