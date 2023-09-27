«Милан» обыграл «Кальяри» в матче Серии А

«Кальяри» проиграл «Милану» в матче 6-го тура Серии А (1:3).
На 29-й минуте встречи Зито Лувумбо открыл счёт. Ноа Окафор на 40-й восстановил равенство. Фикайо Томори на 45-й вывел миланцев вперёд. Последний мяч забил Рубен Лофтус-Чик на 60-й.
«Кальяри» занимает 20-е место в чемпионате Италии с 2 очками. «Милан» находится на 2-й позиции, у команды 15 баллов.
Надеюсь, совету директоров хватит разума не заниматься популизмом и не выгонять Клаудио после того великолепного (ещё одного) достижения, как разворот игры "Кальяри" на 180 градусов в прошлом году и сенсационного промоушена, потому что он умеет работать со скромными коллективами и вряд ли можно найти кого-то лучше него в этом плане!
Надеюсь, совету директоров хватит разума не заниматься популизмом и не выгонять Клаудио после того великолепного (ещё одного) достижения, как разворот игры "Кальяри" на 180 градусов в прошлом году и сенсационного промоушена, потому что он умеет работать со скромными коллективами и вряд ли можно найти кого-то лучше него в этом плане!