«Барселона» ушла от поражения в матче против «Мальорки»

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сегодня, 00:33

«Мальорка» сыграла вничью с «Барселоной» (2:2) в матче 7-го тура Ла Лиги.

На 8-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Мальорки» Ведрат Мурики. На 41-й минуте форвард «Барселоны» Рафинья сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время нападающий Абдон Пратс снова вывел «Мальорку» вперёд. На 75-й минуте полузащитник «Барселоны» Фермин Лопез сравнял счёт.

«Барселона» идёт на 1-м месте (17 очков), «Мальорка» занимает 15-е место (6 очков).