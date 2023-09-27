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«Барселона» ушла от поражения в матче против «Мальорки»

сегодня, 00:33
МальоркаЛоготип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)2 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Мальорка» сыграла вничью с «Барселоной» (2:2) в матче 7-го тура Ла Лиги.

На 8-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Мальорки» Ведрат Мурики. На 41-й минуте форвард «Барселоны» Рафинья сравнял счёт. В дополнительное к первому тайму время нападающий Абдон Пратс снова вывел «Мальорку» вперёд. На 75-й минуте полузащитник «Барселоны» Фермин Лопез сравнял счёт.

«Барселона» идёт на 1-м месте (17 очков), «Мальорка» занимает 15-е место (6 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
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Все комментарии
Bobon
Bobon
сегодня в 01:31
Только на удачу и остается надеятся. Как надоел этот идиотизм с приглашением бывших игроков в качестве тренера и пустые разговоры про какую-то философию. Так уже давно никто не играет. Плюс нет таких игроков, каким был Хави, Иньеста, Бускетс, Месси. Гвардиола пытался построить тики-таку в Баварии, итог все знают. Он все понял и в Англии он от этого отошел. Но до Лапорты и Хави это врядли дойдет. Барса начинает напоминать Спартак, где разговоры о каком-то былом величии и модели игры являются важнее результата. Но футбол не стоит на месте, нужно приспосабливаться к изменениям.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:21
Ну вот, а в выходные на папу Карло гнали, а "Барселона" в те же выходные отскочила от аутсайдера, а от очередного уже не отскочила)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:11
Спасибо, что не проиграли хотя бы.
Грубейшие ошибки в обороне привели к двум пропущенным, не лучший матч в исполнении Тер Штегена.
Но это только начало чемпионата, все будут допускать осечки, сейчас очень плотный график.
Я желаю каталонцам удачи.
Bobon
Bobon ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:57
Обещать он может что угодно. Все равно его не уволят. Никто не пойдет в клуб, у которого нет денег. А то, что он тренер, который не перерос уровень катарского чемпионата врядли кого волнует. Хотя и в Катаре у него получадось так себе
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:53
Долги за что?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:53
Пока это по-видимому не удалось сделать.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:42, ред.
Поздравляю Реал Мальорка с этим достижением! Я лично, считаю это сенсацией. Ведь команда начала сезон очень плохо. Несмотря на все проблемы, они сумели сегодня собраться и дать бой. Они буквально вырвали это очко. Кто бы мог подумать, что матч завершится со счётом 2-2? Я конечно предполагал, что будет нулевая ничья. Но и подумать не мог, что Мальорка сумеет забить столько. Думаю, что Реалу тоже нелегко будет играть в Мальорке. Игроком матча заслуженно стал Ведат Мурики, думаю, что с этим никто не поспорит. Успехов и больших побед Реалу Мальорка, кроме матчей против мадридского Реала!!!
протон
протон
сегодня в 00:35
И где же обещанные от Хави, исправление ошибок?
протон
протон
сегодня в 00:34
Оборона возвращает прошлогодние долги((
Гость
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