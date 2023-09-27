«Манчестер Юнайтед» U21 пропустил 8 голов в матче с «Болтоном»

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сегодня, 11:58

«Манчестер Юнайтед» U21 крупно уступил «Болтону» в матче 2-го тура Трофея Английской футбольной лиги (1:8).

Дэн Нлундулу открыл счет на 19-й минуте, Джош Шихан оформил дубль, забив на 22-й и 38-й. Гетин Джонс на 41-й отправил в сетку ворот соперника четвертый гол команды. Нлундулу на 48-й минуте отличился дублем. Йон Бедварссон увеличил разрыв в счете на 64-й. Омари Форсон забил за «дьяволов» на 67-й. На 74-й Нельсон Хумбени отметился седьмым мячом коллектива, а итоговый счет оформил Люк Мэтсон на 84-й.

После поединка МЮ идет на 2-м месте северной группы Е (2 балла), «Болтон» лидирует (6 очков).

Данный турнир — это ежегодное соревнование, в котором участвуют 48 клубов из Лиги 1 и Лиги 2, а также 16 молодёжных команд (до 21 года) клубов АПЛ и Чемпионшипа. Считается третьим по значимости кубковым турниром в Англии после Кубка Англии и Кубка Английской Лиги.

Первые игры турнира проходят в августе, затем начинается следующий этап в 16 региональных группах, каждая из которых включает по 4 команды. Из групп выходят по два сильнейших коллектива, после чего начинается стадия плей-офф, финальный матч проходит на стадионе «Уэмбли».