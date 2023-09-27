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«Реал» переиграл «Лас-Пальмас» в поединке Ла Лиги

сегодня, 21:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасМатч завершен

«Реал» обыграл «Лас-Пальмас» в матче 7-го тура Ла Лиги (2:0).

На 45+2-й минуте поединка счёт открыл Браим Диас. Хоселу на 54-й забил 2-й мяч мадридцев.

«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании, имея в активе 18 очков. «Лас-Пальмас» находится на 17-й позиции, у коллектива 5 баллов.

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Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Реал»
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Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:38, ред.
Ждем с выхода Венчика)
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 22:08
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков этого клуба!!! Рад, что Браим Диас забил гол, плюс ещё, стал лучшим игроком матча. Это очень важно для уверенности. Ещё радует то, что Винисиус и Дани Себальос вернулись в строй. Теперь осталось набирать физическую и игровую форму. Но реализация моментов оставляет желать лучшего. Где-то 40 атак, более 20-ти ударов, примерно 10 в створ. А забито лишь два гола. Конечно вратарь Лас-Пальмаса поймал кураж, и эта команда пропускает мало в этом сезоне. Но с реализацией надо сделать что-то. Надеюсь, что Анчелотти перестанет быть трусом в важных матчах. График очень плотный. Главное, чтоб сильного спада не было, после этого промежутка. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:02, ред.
Хорошая ротация, Браим Диас как раз на такие матчи будет полезен побегать, с "Унионом" он очень неудачно вошел в игру и больше терял мяч на бессмысленных обводках, а вот тут уже результативное действие дал. Хоселу, наконец, забил, но делать это надо регулярно, с учётом того, что моменты регулярно создают, может, ему пойдёт на пользу.

Ещё из интересного - наконец, появился Вини на двадцать минут, а следующий матч с временным лидером Ла Лиги "Жироной", командой с яркой игрой, но теперь играть будем с Вини. Будет сложно, учитывая проблемы с защитой, но достаточно выиграть, и это будет не только формальное лидерство, но и первая заявка на чемпионство.
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