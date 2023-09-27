«Реал» переиграл «Лас-Пальмас» в поединке Ла Лиги

«Реал» обыграл «Лас-Пальмас» в матче 7-го тура Ла Лиги (2:0).
На 45+2-й минуте поединка счёт открыл Браим Диас. Хоселу на 54-й забил 2-й мяч мадридцев.
«Реал» занимает 2-е место в чемпионате Испании, имея в активе 18 очков. «Лас-Пальмас» находится на 17-й позиции, у коллектива 5 баллов.
Ещё из интересного - наконец, появился Вини на двадцать минут, а следующий матч с временным лидером Ла Лиги "Жироной", командой с яркой игрой, но теперь играть будем с Вини. Будет сложно, учитывая проблемы с защитой, но достаточно выиграть, и это будет не только формальное лидерство, но и первая заявка на чемпионство.
Ещё из интересного - наконец, появился Вини на двадцать минут, а следующий матч с временным лидером Ла Лиги "Жироной", командой с яркой игрой, но теперь играть будем с Вини. Будет сложно, учитывая проблемы с защитой, но достаточно выиграть, и это будет не только формальное лидерство, но и первая заявка на чемпионство.