«Наполи» победил «Удинезе» в матче Серии А

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вчера, 23:43

«Наполи» обыграл «Удинезе» в матче 6-го тура Серии А (4:1).

На 19-й минуте поединка Пётр Зелиньски реализовал пенальти. Виктор Осимхен на 39-й удвоил преимущество хозяев. Хвича Кварацхелия на 74-й сделал счёт крупнее. Лазар Самарджич на 81-й сократил отставание гостей. Точку в игре поставил Джованни Симеоне на 82-й.

«Наполи» занимает 5-е место в чемпионате Италии с 11 очками. «Удинезе» идёт на 18-й позиции, у команды 3 балла.