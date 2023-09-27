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«Наполи» победил «Удинезе» в матче Серии А

вчера, 23:43
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)4 : 1Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

«Наполи» обыграл «Удинезе» в матче 6-го тура Серии А (4:1).

На 19-й минуте поединка Пётр Зелиньски реализовал пенальти. Виктор Осимхен на 39-й удвоил преимущество хозяев. Хвича Кварацхелия на 74-й сделал счёт крупнее. Лазар Самарджич на 81-й сократил отставание гостей. Точку в игре поставил Джованни Симеоне на 82-й.

«Наполи» занимает 5-е место в чемпионате Италии с 11 очками. «Удинезе» идёт на 18-й позиции, у команды 3 балла.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер Серии А
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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 23:48
Самарджич крутой игрок, хотел бы его в Милане видеть вместо Крунича.
SSC Napoli
SSC Napoli
вчера в 23:44
Уверенная победа!
Молодцы! Хвича наконец то снял проклятие.
Гость
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