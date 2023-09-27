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«Жирона» впервые в истории стала лидером Ла Лиги, обойдя «Барсу» и «Реал»

вчера, 23:38
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал1 : 2Логотип футбольный клуб ЖиронаЖиронаМатч завершен

«Вильярреал» уступил «Жироне» в матче 7-го тура Ла Лиги (1:2).

На 49-й минуте поединка Даниэль Парехо вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. Артем Довбик на 56-й сравнял счёт, а Эрик Гарсия на 61-й принёс гостям победу.

«Вильярреал» занимает 14-е место в чемпионате Испании с 7 очками. «Жирона» возглавила турнирную таблицу, набрав 19 баллов.

По данным El Partidazo de COPE, «Жирона» впервые в истории стала единоличным лидером турнира. На 2-м месте идёт «Реал» (18 очков), на третьем — «Барселона» (17 пунктов).

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Все комментарии
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 05:53
Желаю им стать чемпионом Испании. От всей души желаю.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:32
Вот и пусть подольше в лидерах побудут. Всегда приятно видеть новые команды наверху.. Пусть и ненадолго.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 04:50
Интересная, самобытная команда
Удачи ей, может в еврокубки попадут
yuhswrth8623
yuhswrth8623
сегодня в 03:03
Историческое событие для команды, но это временно
ABir
ABir
сегодня в 01:40
Конечно выдающиеся достижение Жироны, но не на долго. Топы скоро проснуться окончательно, и близко к лидерам никого не будет.
амурец
амурец
сегодня в 00:59
Лихо
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:08
Следующий матч "Жирона" - "Реал")
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:04
Жирона-чемпик!))
Интересно насколько их хватит?
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