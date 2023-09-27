«Жирона» впервые в истории стала лидером Ла Лиги, обойдя «Барсу» и «Реал»

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вчера, 23:38

«Вильярреал» уступил «Жироне» в матче 7-го тура Ла Лиги (1:2).

На 49-й минуте поединка Даниэль Парехо вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. Артем Довбик на 56-й сравнял счёт, а Эрик Гарсия на 61-й принёс гостям победу.

«Вильярреал» занимает 14-е место в чемпионате Испании с 7 очками. «Жирона» возглавила турнирную таблицу, набрав 19 баллов.

По данным El Partidazo de COPE, «Жирона» впервые в истории стала единоличным лидером турнира. На 2-м месте идёт «Реал» (18 очков), на третьем — «Барселона» (17 пунктов).