В «Торпедо» опровергли информацию о возможной отставке президента клуба

В пресс-службе «Торпедо» опровергли информацию о возможной отставки президента «чёрно-белых» Ярослава Савина.
Ранее сообщалось, что одним из кандидатов, в случае увольнения Савина, является глава совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.
В пресс-службе «Торпедо» опровергли информацию о возможной отставки президента «чёрно-белых» Ярослава Савина.
Ранее сообщалось, что одним из кандидатов, в случае увольнения Савина, является глава совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.
Спасибо.
Спасибо.