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В «Торпедо» опровергли информацию о возможной отставке президента клуба

вчера, 16:58

В пресс-службе «Торпедо» опровергли информацию о возможной отставки президента «чёрно-белых» Ярослава Савина.

Ранее сообщалось, что одним из кандидатов, в случае увольнения Савина, является глава совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов.

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Торпедо М
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Forwert
Forwert
вчера в 18:39
Толку от их смены никакой, новый придет и будет как старый.
Capral
Capral
вчера в 18:12
Скажите пожалуйста - куда исчезли, моё сообщение и сообщение Анатолия Кандаурова? Я писал и торжественной встрече ветеранов Торпедо, Анатолий изложил своё краткое сообщение...

Спасибо.
протон
протон
вчера в 17:37
возрождали торпедо чтобы вот так издеваться над болельщиками..до возрождения так и не добрались
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:10
В Торпедо "все ходы записаны" в случаи "форс - мажора"...
Гость
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